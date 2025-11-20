Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тийнейджър счупи два пъти за месец националния рекорд на 200 м гръб

Дарен Кирилов спечели титлата на държавното по плуване в 25-метров басейн

Днес, 07:19
Дарен Кирилов със своя треньор Веселин Суров.
архив
Дарен Кирилов със своя треньор Веселин Суров.

За втори път в разстояние на малко повече от месец Дарен Кирилов подобри националния рекорд в плуването на 200 м гръб в 25-метров басейн. 18-годишният състезател от Силистра триумфира с титлата на държавното първенство в Бургас с резултат 1:52,25 мин. и свали още 1,30 сек. от личното си върхово за България постижение.

Под наставленията на треньора Веселин Суров възпитаникът на "Доростол" счупи рекорда на страната за първи път на 11 октомври, когато също в Бургас финишира за 1:53,55 по време на международния турнир "Бриз - Иван The Roshav Стойчев". Дотогава най-доброто плуване на българин в дисциплината в малък басейн беше притежание на Калоян Левтеров - 1:53,81 от 2023 г.

В призовата тройка на провеждащото се в басейна на "Парк Арена ОЗК" държавно първенство вчера зад Кирилов се наредиха състезателите на "Спринт" (София) Адриан Йонинов с резултат 1:56,26 мин. и Никола Левтеров с 1:59,32.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

плуване, Дарен Кирилов

Още новини по темата

Падна рекорд на Таня Богомилова от 1988 г.
03 Ноем. 2025

Австралийска плувкиня счупи световния рекорд 2 пъти за седмица
25 Окт. 2025

Унгарец счупи 10-годишен световен рекорд в плуването
24 Окт. 2025

Американка постави нов световен рекорд в плуването
12 Окт. 2025

Тея Николова се нареди 15-а на световното по плуване
02 Авг. 2025

Георгиева остана на 36 стотни от Топ 16
01 Авг. 2025

Европейският шампион Епитропов не стигна до 1/2-финалите на световното
31 Юли 2025

Феноменът Маршан счупи 14-годишен световен рекорд в плуването
30 Юли 2025

За Мицин световното приключи в сериите на 200 м бътерфлай
29 Юли 2025

Нито един наш плувец не стигна 1/2-финал във втория ден на световното
28 Юли 2025

Петър Мицин е 7-и в света на 400 м св. стил в плуването
27 Юли 2025

Наш скачач във вода ще участва на световно за първи път от 1994 г.
22 Юли 2025

Мръсна вода отложи старта на световното по плуване в Сингапур
15 Юли 2025

Допинг нарушение спря олимпийска шампионка от световното по плуване
05 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън