Тийнейджър счупи два пъти за месец националния рекорд на 200 м гръб

За втори път в разстояние на малко повече от месец Дарен Кирилов подобри националния рекорд в плуването на 200 м гръб в 25-метров басейн. 18-годишният състезател от Силистра триумфира с титлата на държавното първенство в Бургас с резултат 1:52,25 мин. и свали още 1,30 сек. от личното си върхово за България постижение.

Под наставленията на треньора Веселин Суров възпитаникът на "Доростол" счупи рекорда на страната за първи път на 11 октомври, когато също в Бургас финишира за 1:53,55 по време на международния турнир "Бриз - Иван The Roshav Стойчев". Дотогава най-доброто плуване на българин в дисциплината в малък басейн беше притежание на Калоян Левтеров - 1:53,81 от 2023 г.

В призовата тройка на провеждащото се в басейна на "Парк Арена ОЗК" държавно първенство вчера зад Кирилов се наредиха състезателите на "Спринт" (София) Адриан Йонинов с резултат 1:56,26 мин. и Никола Левтеров с 1:59,32.