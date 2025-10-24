Унгарец счупи 10-годишен световен рекорд в плуването

ЕПА/БГНЕС архив Хуберт Кош е вдигнал триумфално ръце след награждаването си като световен шампион на 200 м гръб на първенството в Сингапур през август - неговата трета планетарна титла в дисциплината и втора в голям басейн.

Олимпийският и световен шампион Хуберт Кош постави нов световен рекорд в плуването на 200 м гръб в 25-метров басейн. Унгарецът спечели златния медал в дисциплината на турнира за Световната купа в Торонто с време 1:45,12 мин.

Така той свали повече от половин секунда от досегашното върхово постижение, датиращо отпреди 10 години - 1:45,63 на австралиеца Мич Ларкин от ноември 2015 г.

#SWC2025 (25M) - TORONTO 🇨🇦 :



🏊‍♂️ 200M DOS



1. Hubert Kós 🇭🇺 1:45.12 WR

2. Thomas Ceccon 🇮🇹 1:47.49 NR

3. Lorenzo Mora 🇮🇹 1:50.32



🚨 NOUVEAU RECORD DU MONDE !!#Natation pic.twitter.com/5U0ff5IqvK — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) 23 октомври 2025 г.

22-годишният Кош спечели титлата на 200 м гръб на олимпийските игри в Париж 2024. Той има и три златни медала от световни първенства в тази дисциплина - два в олимпийски басейн (2023, 2025) и един в малък басейн (2024).

Световен рекорд беше поставен и на 100 м бътерфлай в Торонто. Представителят на домакините от Канада Джошуа Лиендо преплува дистанцията за 47,68 сек. Предишният рекорд принадлежеше на швейцареца Ное Понти, който го постави на световното първенство в 25-метров басейн в Будапеща през декември 2024 г. - 47,71 сек.