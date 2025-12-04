Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Габриела Георгиева влезе във втори 1/2-финал на Евро 2025

Тримата ни плувци при мъжете в третия ден отпаднаха в сериите

Днес, 12:55
Габриела Георгиева се класира в Топ 16 и на втората дисциплина, в която участва на европейското първенство.
BGswim
Габриела Георгиева се класира в Топ 16 и на втората дисциплина, в която участва на европейското първенство.

Габриела Георгиева се класира за втори полуфинал на европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в Люблин. Националната ни рекордьорка на 100 м гръб намери място в Топ 16 на дисциплината в полския град, въпреки че даде 17-о време в квалификациите - 59,71 сек.

Българката се класира напред благодарение на квотния принцип, който позволява максимум двама представители на една държава да участват в 1/2-финалите. Заради лимита от състезанието отпадна германката Линда Рот, която даде 13-о време в сериите (58,93 сек.), но две нейни сънароднички бяха по-бързи - Нина Яне Холт е втора (57,29), а Лизе Зайдел е 10-а (58,43).

Най-бърза в пресявките стана британката Лорън Кокс с 57,03. Личното постижение на Георгиева, което е и върхово за България, е 58,58 сек. от 2023 г.

Полуфиналите на 100 м гръб при жените са тази вечер от 20:52 и 20:56 ч. наше време. В понеделник Габриела участва в полуфиналите и на 200 м гръб, където завърши 11-а.

В днешния трети състезателен ден от Евро 2025 стартираха и трима българи при мъжете, но всички те отпаднаха в сериите.

Любомир Епитропов е първа резерва за полуфиналите на 200 м бруст. Европейският шампион в тази дисциплина в голям басейн финишира 19-и в сериите с време 2:06,84 мин.

На 100 м гръб при мъжете пък двамата български представители останаха извън Топ 20. Дебютантът Дарен Кирилов се нареди 29-и с време 52,78 сек., а националният рекордьор Калоян Левтеров (52,46) остана 35-и с 53,43 сек.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

плуване, Габриела Георгиева, Калоян Левтеров, Дарен Кирилов, Любомир Епитропов

Още новини по темата

Диана Петкова се нареди 10-а на европейското
03 Дек. 2025

Двама наши плувци отпаднаха на 1/2-финалите на Евро 2025
02 Дек. 2025

7 плувци ще представят България на Евро 2025
28 Ноем. 2025

Тийнейджър счупи два пъти за месец националния рекорд на 200 м гръб
21 Ноем. 2025

Падна рекорд на Таня Богомилова от 1988 г.
03 Ноем. 2025

Австралийска плувкиня счупи световния рекорд 2 пъти за седмица
25 Окт. 2025

Унгарец счупи 10-годишен световен рекорд в плуването
24 Окт. 2025

Американка постави нов световен рекорд в плуването
12 Окт. 2025

Тея Николова се нареди 15-а на световното по плуване
02 Авг. 2025

Георгиева остана на 36 стотни от Топ 16
01 Авг. 2025

Европейският шампион Епитропов не стигна до 1/2-финалите на световното
31 Юли 2025

Феноменът Маршан счупи 14-годишен световен рекорд в плуването
30 Юли 2025

За Мицин световното приключи в сериите на 200 м бътерфлай
29 Юли 2025

Нито един наш плувец не стигна 1/2-финал във втория ден на световното
28 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д