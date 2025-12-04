Габриела Георгиева влезе във втори 1/2-финал на Евро 2025

BGswim Габриела Георгиева се класира в Топ 16 и на втората дисциплина, в която участва на европейското първенство.

Габриела Георгиева се класира за втори полуфинал на европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в Люблин. Националната ни рекордьорка на 100 м гръб намери място в Топ 16 на дисциплината в полския град, въпреки че даде 17-о време в квалификациите - 59,71 сек.

Българката се класира напред благодарение на квотния принцип, който позволява максимум двама представители на една държава да участват в 1/2-финалите. Заради лимита от състезанието отпадна германката Линда Рот, която даде 13-о време в сериите (58,93 сек.), но две нейни сънароднички бяха по-бързи - Нина Яне Холт е втора (57,29), а Лизе Зайдел е 10-а (58,43).

Най-бърза в пресявките стана британката Лорън Кокс с 57,03. Личното постижение на Георгиева, което е и върхово за България, е 58,58 сек. от 2023 г.

Полуфиналите на 100 м гръб при жените са тази вечер от 20:52 и 20:56 ч. наше време. В понеделник Габриела участва в полуфиналите и на 200 м гръб, където завърши 11-а.

В днешния трети състезателен ден от Евро 2025 стартираха и трима българи при мъжете, но всички те отпаднаха в сериите.

Любомир Епитропов е първа резерва за полуфиналите на 200 м бруст. Европейският шампион в тази дисциплина в голям басейн финишира 19-и в сериите с време 2:06,84 мин.

На 100 м гръб при мъжете пък двамата български представители останаха извън Топ 20. Дебютантът Дарен Кирилов се нареди 29-и с време 52,78 сек., а националният рекордьор Калоян Левтеров (52,46) остана 35-и с 53,43 сек.