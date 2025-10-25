Австралийска плувкиня счупи световния рекорд 2 пъти за седмица

Австралийката Моли О'Калахан подобри световния рекорд на 200 метра свободен стил в 25-метров басейн за втори път в рамките на седмица. След като преди 7 дни стана първата плувкиня, слязла по 1:50 минути (1:49.77), на състезанието за Световната купа в Торонто тя коригира още върховото постижение и то вече е 1:49.36.

„Ако си настроиш съзнанието за такова нещо, можеш да го постигнеш - заяви 21-годишната петкратна олимпийска шампионка. - И ако вложиш упорита работа и имаш страхотен екип от зад гърба си, всичко е възможно. Трябва да благодаря на хората зад мен, на моя физиотерапевт, на моя треньор Дийн (Боксол) и на всички, които са положили усилия, за да се представя така. Те ме тласкат към необикновеното. Така че мисля, че използвайте хората зад вас, използвайте тази подкрепа и им се отплатете.“

В Торонто след нея призовата тройка допълниха сънародничката ѝ Лани Палистър с 1:51.75 (15-о постижение за всички времена) и Ерика Феъруотър (НЗел) с 1:52.71.

На игрите в Париж 2024 О`Калахан спечели единствената си индивидуална олимпийска титла именно на 200 м свободен стил (останалите са от Токио 2020 и отново от Париж, но в австралийските щафети), сега тя дава заявка в Лос Анджелис 2028 да стане първата жена, защитила олимпийското си злато на 200 м кроул. В кариерата си Моли има също така 12 световни титли в голям басейн и три в 25-метров.