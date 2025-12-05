Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Национален рекорд не стигна на Мицин за европейски финал

Диана Петкова е първа резерва за 1/2-финалите на 200 м съчетано плуване в Люблин 2025

Днес, 12:44
Петър Мицин (вляво) подобри върховия за България резултат на 800 м кроул в малък басейн, но остана далеч от финала на Евро 2025.
тв скрийншот
Петър Мицин (вляво) подобри върховия за България резултат на 800 м кроул в малък басейн, но остана далеч от финала на Евро 2025.

Петър Мицин подобри националния рекорд на 800 м св. стил по време на европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в полския град Люблин. Българинът финишира за 7:46,98 мин. в сериите и свали 79 стотни от досегашното върхово постижение за страната ни (7:47,77), което самият той постави преди две години на Евро 2023 в Отопени.

Новият личен резултат обаче отреди на Мицин едва 17-о място в общото класиране и той остана далеч от класиране за финала в дисциплината. Най-бърз в квалификациите беше 18-годишният германец Йоханес Либман с нов световен рекорд за юноши - 7:30,94 мин., а Топ 8 се затвори от гърка Димитриос Маркос със 7:39,17.

Другата българска националка, която стартира в днешния четвърти състезателен ден на Евро 2025 - Диана Петкова, се нареди 19-а в пресявките на 200 м съчетано плуване с резултат 2:11,63 мин. Постижението ѝ е с повече от две секунди по-слабо от собствения ѝ национален рекорд (2:09,05 от 2024 г.).

Заради квотния принцип, ограничаващ една държава до максимум две представителки в Топ 16, българката се превърна в първа резерва за 1/2-финалите. Причината е, че две испанки с по-предно класиране от Петкова отпаднаха от надпреварата, тъй като други две техни сънароднички финишираха още по-напред.

С най-добро време в сериите се отличи нидерландката Марит Стенберген (2:08,20 мин.), а последна напред продължи 18-ата Далма Себестиен от Унгария с 2:11,39.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

плуване, Петър Мицин, Диана Петкова

Още новини по темата

Габриела Георгиева влезе във втори 1/2-финал на Евро 2025
04 Дек. 2025

Диана Петкова се нареди 10-а на европейското
03 Дек. 2025

Двама наши плувци отпаднаха на 1/2-финалите на Евро 2025
02 Дек. 2025

7 плувци ще представят България на Евро 2025
28 Ноем. 2025

Тийнейджър счупи два пъти за месец националния рекорд на 200 м гръб
21 Ноем. 2025

Падна рекорд на Таня Богомилова от 1988 г.
03 Ноем. 2025

Австралийска плувкиня счупи световния рекорд 2 пъти за седмица
25 Окт. 2025

Унгарец счупи 10-годишен световен рекорд в плуването
24 Окт. 2025

Американка постави нов световен рекорд в плуването
12 Окт. 2025

Тея Николова се нареди 15-а на световното по плуване
02 Авг. 2025

Георгиева остана на 36 стотни от Топ 16
01 Авг. 2025

Европейският шампион Епитропов не стигна до 1/2-финалите на световното
31 Юли 2025

Феноменът Маршан счупи 14-годишен световен рекорд в плуването
30 Юли 2025

За Мицин световното приключи в сериите на 200 м бътерфлай
29 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?