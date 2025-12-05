Национален рекорд не стигна на Мицин за европейски финал

тв скрийншот Петър Мицин (вляво) подобри върховия за България резултат на 800 м кроул в малък басейн, но остана далеч от финала на Евро 2025.

Петър Мицин подобри националния рекорд на 800 м св. стил по време на европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в полския град Люблин. Българинът финишира за 7:46,98 мин. в сериите и свали 79 стотни от досегашното върхово постижение за страната ни (7:47,77), което самият той постави преди две години на Евро 2023 в Отопени.

Новият личен резултат обаче отреди на Мицин едва 17-о място в общото класиране и той остана далеч от класиране за финала в дисциплината. Най-бърз в квалификациите беше 18-годишният германец Йоханес Либман с нов световен рекорд за юноши - 7:30,94 мин., а Топ 8 се затвори от гърка Димитриос Маркос със 7:39,17.

Другата българска националка, която стартира в днешния четвърти състезателен ден на Евро 2025 - Диана Петкова, се нареди 19-а в пресявките на 200 м съчетано плуване с резултат 2:11,63 мин. Постижението ѝ е с повече от две секунди по-слабо от собствения ѝ национален рекорд (2:09,05 от 2024 г.).

Заради квотния принцип, ограничаващ една държава до максимум две представителки в Топ 16, българката се превърна в първа резерва за 1/2-финалите. Причината е, че две испанки с по-предно класиране от Петкова отпаднаха от надпреварата, тъй като други две техни сънароднички финишираха още по-напред.

С най-добро време в сериите се отличи нидерландката Марит Стенберген (2:08,20 мин.), а последна напред продължи 18-ата Далма Себестиен от Унгария с 2:11,39.