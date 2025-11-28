Медия без
7 плувци ще представят България на Евро 2025

В състава е и новият национален рекордьор на 200 м гръб Дарен Кирилов

Днес, 18:05
Петър Мицин е една от надеждите за български финал на Евро 2025 в Люблин
Петър Мицин е една от надеждите за български финал на Евро 2025 в Люблин

България ще бъде представена от седем плувци на европейското първенство в малък (25-метров) в Люблин (Полша, 2-7 декември). Заявките бяха подадени от нашата федерация още преди седмица, а утре ще се проведе открита тренировка, на която официално трябва да бъдат представени участниците ни на шампионата. 

В най-много дисциплини ще участва Диана Петкова, която ще стартира на 50 и 100 м св. стил, 50 и 100 м бруст и 100 и 200 м съчетано. На последното държавно първенство - в Бургас (19-23 ноември) състезателката на клуб "Спринт" (Сф) спечели общо 5 златни медала.

В тима ни има още две жени: Габриела Георгиева (50, 100 и 200 м гръб) и Тея Николова (50 и 100 м бруст).

При мъжете ще участват световният шампион и доскорошен световен рекордьор на 400 м св.стил при юношите Петър Мицин. Той ще плува също така и на 200 и 800 м кроул. Брусистът Любомир Епитропов ще стартира на всички дистанции в този стил - 50, 100 и 200 м, а Калоян Левтеров на всички дистанци на гръб.

Новата надежда - 18-годишният Дарен Кирилов, който в рамките само на месец на два пъти подобри националния рекорд на Левтеров на 200 м гръб, също ще участва във всички дистанции в тази дицсиплина.

Епитропов, който стана европейски шампион на 200 м бруст в 50-метров басейн миналата година, и шестата в света на 200 м гръб от Доха 2024 Габриела Георгиева са имали проблеми в подготовката заради травми и не са в топ форма, съобщи треньорът на националния отбор Кристиян Минковски.

"Допреди месец бях значително по-голям оптимист, но за пръв път от много години се срещнахме с травми по време на подготовката и това малко ме направи по-хладен оптимист. Имах очаквания да направим финали от Петър, от Любчо, от Диана, от Габриела, от Тея, но нарушена подготовка при Габриела и Любчо малко намали техните шансове - каза Минковски пред Actualno.com. - Все пак те вече са здрави и вярвам, че ще се мобилизират на 100% и ще се успеем да се борим за място на финала".

