Нов скандален съдийски толеранс помогна за победа на "Лудогорец"

БГНЕС Португалският защитник Диниш Алмейда (в гръб) получава поздравления за гола си, с който откри резултата за "Лудогорец" в гостуването срещу "Септември".

"Лудогорец" победи с 2:0 "Септември" в София в мач от XVI кръг на Първа лига. Като статистика двубоят ще се запомни с това, че беше първи успех на шампионите от пет кръга насам и почти два месеца (от 3:0 над "Монтана" на 28 септември).

Но за непредубедените фенове и телевизионни зрители остана неприятното усещане, че "Лудогорец" отново е галеник на съдиите. Повод за това стана ситуация в 61-ата минута при резултат 1:0 за разградчани, когато след удар на Мартин Христов топката явно премина голлинията преди вратарят на "Лудогорец" Хендрик Бонман да я хване.

При прегледа с VAR се видя явно, че топката е с целия си обем във вратата на гостите, но главният рефер Красен Георгиев и отговорниците за VAR Никола Попов и Димитър Димитров прецениха, че Христов е играл с ръка в тази ситуация. В случая обаче ръката му беше прибрана до тялото и играта определено беше неволна.

Иначе резултатът беше открит в 25-ата минута от португалеца Диниш Алмейда, а в 67-ата националът Ивайло Чочев удвои. Двата тима улучиха и по веднъж гредите - Галин Иванов ("Септември") и Ив Ерик Биле ("Лудогорец").

Мачът беше и дебютен за норвежеца Пер-Матиас Хьогмо като треньор на "Лудогорец". След този успех "Лудогорец" излезе на четвърто място с 27 т., на 1 точка след "Локомотив" (Пловдив), на 3 точки след "ЦСКА 1948" и на 11 от лидера "Левски". "Лудогорец" има мач по-малко от конкурентите на върха.

Септември - Лудогорец 0:2 /репортаж/ Date: 23-11-2025 ,Watch the Game Highlights from PFK Septemvri Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 11/23/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: PFK Septemvri Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , C Септември - Лудогорец 0:2 /репортаж/ Date: 23-11-2025 ,Watch the Game Highlights from PFK Septemvri Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 11/23/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: PFK Septemvri Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , C

ОТЗИВИ

След мача треньорът на "Септември" Славко Матич реши да не търси вината в съдийството: "Особено второто полувреме имахме шансове. При 0:1 имахме положения, но като не вкарахме, те веднага ни наказаха. Дори след това, при 0:2, имахме шансове, играхме офанзивно. Опитахме всичко, завършихме мача с 6 нападатели, но не успяхме. Момчетата се раздадоха, въпреки че не съм доволен от резултата. Когато получиш първи гол по този начин, нещата се променят. Можехме да хванем "Лудогорец" второто полувреме, но това е "Лудогорец" и не успяхме. Ще опитваме в следващите мачове да печелим точки."

Наставникът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо заяви след първия си мач на поста: "През второто полувреме играхме малко по-директно. Имахме някои много добри шансове. На първо място съм много доволен от отношението на играчите. Радвам се, че комуникирахме добре през втората част и ще видим как искаме да развием начина на игра в следващите мачове. Трябва да работим много, за да си върнем увереността."

"ЛЕВСКИ" РАЗГРОМИ "МОНТАНА" И ИМА ВЕЧЕ 8 ТОЧКИ АВАНС НА ВЪРХА

Футболистите на "Левски" реагираха по най-добрия начин на загубата от ЦСКА в миналия кръг и разгромиха с 5:1 "Монтана" при гостуването си в късния неделен мач. Два гола за 12-ия успех на "сините" в първенството отбеляза Евертон Бала, а по един - Майкон, Никола Серафимов и Мустафа Сангаре. Нападателят на домакините Борис Димитров вкара петото си попадение през сезона в 48-ата мин. при резултат 0:4.