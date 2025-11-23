Медия без
Нов скандален съдийски толеранс помогна за победа на "Лудогорец"

"Левски" дръпна с 8 точки на върха след разгром над "Монтана"

23 Ноем. 2025Обновена
Португалският защитник Диниш Алмейда (в гръб) получава поздравления за гола си, с който откри резултата за "Лудогорец" в гостуването срещу "Септември".
БГНЕС
"Лудогорец" победи с 2:0 "Септември" в София в мач от XVI кръг на Първа лига. Като статистика двубоят ще се запомни с това, че беше първи успех на шампионите от пет кръга насам и почти два месеца (от 3:0 над "Монтана" на 28 септември).

Но за непредубедените фенове и телевизионни зрители остана неприятното усещане, че "Лудогорец" отново е галеник на съдиите. Повод за това стана ситуация в 61-ата минута при резултат 1:0 за разградчани, когато след удар на Мартин Христов топката явно премина голлинията преди вратарят на "Лудогорец" Хендрик Бонман да я хване.

При прегледа с VAR се видя явно, че топката е с целия си обем във вратата на гостите, но главният рефер Красен Георгиев и отговорниците за VAR Никола Попов и Димитър Димитров прецениха, че Христов е играл с ръка в тази ситуация. В случая обаче ръката му беше прибрана до тялото и играта определено беше неволна.

Иначе резултатът беше открит в 25-ата минута от португалеца Диниш Алмейда, а в 67-ата националът Ивайло Чочев удвои. Двата тима улучиха и по веднъж гредите - Галин Иванов ("Септември") и Ив Ерик Биле ("Лудогорец").

Мачът беше и дебютен за норвежеца Пер-Матиас Хьогмо като треньор на "Лудогорец". След този успех "Лудогорец" излезе на четвърто място с 27 т., на 1 точка след "Локомотив" (Пловдив), на 3 точки след "ЦСКА 1948" и на 11 от лидера "Левски". "Лудогорец" има мач по-малко от конкурентите на върха.

ОТЗИВИ

След мача треньорът на "Септември" Славко Матич реши да не търси вината в съдийството: "Особено второто полувреме имахме шансове. При 0:1 имахме положения, но като не вкарахме, те веднага ни наказаха. Дори след това, при 0:2, имахме шансове, играхме офанзивно. Опитахме всичко, завършихме мача с 6 нападатели, но не успяхме. Момчетата се раздадоха, въпреки че не съм доволен от резултата. Когато получиш първи гол по този начин, нещата се променят. Можехме да хванем "Лудогорец" второто полувреме, но това е "Лудогорец" и не успяхме. Ще опитваме в следващите мачове да печелим точки."

Наставникът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо заяви след първия си мач на поста: "През второто полувреме играхме малко по-директно. Имахме някои много добри шансове. На първо място съм много доволен от отношението на играчите. Радвам се, че комуникирахме добре през втората част и ще видим как искаме да развием начина на игра в следващите мачове. Трябва да работим много, за да си върнем увереността."

 

"ЛЕВСКИ" РАЗГРОМИ "МОНТАНА" И ИМА ВЕЧЕ 8 ТОЧКИ АВАНС НА ВЪРХА

Футболистите на "Левски" реагираха по най-добрия начин на загубата от ЦСКА в миналия кръг и разгромиха с 5:1 "Монтана" при гостуването си в късния неделен мач. Два гола за 12-ия успех на "сините" в първенството отбеляза Евертон Бала, а по един - Майкон, Никола Серафимов и Мустафа Сангаре. Нападателят на домакините Борис Димитров вкара петото си попадение през сезона в 48-ата мин. при резултат 0:4.

Пер-Матиас Хьогмо гледа играта на отбора си по време на дебюта си като треньор на "Лудогорец".
Малийският национал на "Левски" Мустафа Сангаре бележи от дузпа осмия си шампионатен гол за сезона.
