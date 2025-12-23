"Лудогорец" поиска среща за спазване на феърплея

БГНЕС Съсобствениците на "Лудогорец" Георги (вляво) и Кирил Домусчиеви настояват за среща на върха в българския футбол, на която да бъде гарантиран феърплеят до края на сезона.

Ръководството на "Лудогорец" прикани президента на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов и президента на Българската професионална футболна лига (БПФЛ) Атанас Караиванов да свикат среща, на която да бъде гарантирано нормалното приключване на сезон 2025/26. От разградския клуб имат притеснения за терените, на които ще се играят официалните мачове. Както е известно, сезонът в България ще се поднови още на 3 февруари 2026 г. с мач между "Лудогорец" и "Левски" за Суперкупата на България. Вероятно ще се иска и промяна на датите за 1/4-финалите за Купата на България, които са предвидени да се изиграят между 10 и 12 февруари. Както е известно, "Лудогорец" ще играе на тази фаза срещу "Левски". Но от декларацията прозират и съмнения, че феърплеят може да не бъде спазен до края на сезона.

Настоява се на работната среща да участват представители на клубовете в Първа лига, а също на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии към футболния съюз.

"Това наше предложение е продиктувано и от очакваните оспорвани двубои в началото на втория полусезон на Първа лига, 1/4-финала, 1/2-финалите, и финала на турнира за Купата на България, и искрените ни надежди те да бъдат проведени на отлични терени и при спазен феърплей. Също така, бихме желали да дискутираме датите за 1/4-финалната и финалната фаза на турнира за Купата на България, и началото на сезон 2026/27 г.", се казва в писмото на "Лудогорец".

В момента "Лудогорец", който преследва 15-а поредна шампионска титла, е на трето място в класирането на Първа лига с 37 точки, колкото има и вторият - "ЦСКА 1948". Лидер в класирането е "Левски" с 44 точки.