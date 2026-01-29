Георги Иванов ще се отчита на конгрес на 20 март

На 20 март ще се състои конгрес на Българския футболен съюз (БФС). Това беше едно от най-важните решения, взети на днешното заседание на Изпълкома. Форумът обаче няма да е изборен, а на него ще бъде приет отчет за изминалата година от ръководството на БФС, оглавявано от президента Георги Иванов. Ще бъде гласуван и бюджетът за 2026 г. Предвиждат се и промени и осъвременяване на Устава на БФС, които са изискуеми от УЕФА и ФИФА. Те няма да бъдат кардинални, а ще касаят преструктуриране на управленската система на футболния ни съюз, преименуване на комисии и т.н. Много е възможно на 20 март пред делегатите да бъде представено и ново лого на БФС, тъй като членовете на Изпълкома взеха решение да се започне ребрандиране на футболния съюз.

Потвърдено беше, че клубовете от Първа лига ще предоставят на тези от Втора лига 17% от солидарните плащания, които се очакват от УЕФА за участието на български отбори в евротурнирите.

Също така беше позволено на първодивизионния "Септември" да играе домакинствата си на терена на ДИТ в Драгалевци, с изключение на мачовете, които предполагат събирането на повече публика. Те ще се играят на ст. "Васил Левски" или на други стадиони.

Предвид факта, че 19 април е една от възможните дати за извънредните парламентарни избори, а в този уикенд се пада да се играе дербито от ХХХ кръг ЦСКА - "Левски", от БФС вече са готови с друга дата за този мач, но изчакват насрочването на вота.

Работи се по възложената от Георги Иванов задача да се направи проверка дали терените в Първа лига предоставят нормални условия за игра. "В момента тече една инспекция, която експерти на БФС инспектират терените. Голям процент от терените имат проблем с кореновата система на терена. При изискана дължина от 10 см те имат по 2.5-3 см. Това е сериозен проблем. Въвеждане на изисквания по-скоро ще стане плавно. В момента се обсъжда какви изисквания да бъдат въведени и в какви срокове. Сложно е сега да се случи това с отоплението, трябва да е плавно. Клубовете в много голям процент не са собственици на стадионите си, собственици са общините. Това е проблем, защото идва въпросът кой ще инвестира в цялата тази инфраструктура... Трябва да има някакъв план", коментира изпълнителният директор на БФС Андрей Петров.