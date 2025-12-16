Христо Янев си изкара първо наказание в ЦСКА

Христо Янев получи първо наказание от БФС след завръщането си на треньорския пост в ЦСКА. Дисциплинарната комисия глоби днес 46-годишния специалист за изразено недоволство срещу реферите при победата с 2:1 над "Локомотив 1929" (Сф) в 1/8-финал за Купата на България. Янев дори получи жълт картон в 52-ата минута на мача за реплика. Има и още един санкциониран треньор - Славко Матич ("Септември", Сф), с 800 лв.

А след изиграването на мачовете от този етап на турнира са глобени само два клуба заради поведението на феновете им - ЦСКА и "Славия". "Червените" ще трябва да платят 2800 лв. - 1500 за обидни скандирания, 1000 за възпламеняване на бомбички и 300 за нерегламентирано използване на факли и димки.

"Славия" пък ще трябва да плати 1800 лв. - 1500 за нецензурни скандирания и 300 за непозволено използване на димки.