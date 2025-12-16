Медия без
Христо Янев си изкара първо наказание в ЦСКА

БФС глоби само "червените" и "Славия" след мачовете за Купата на България

Днес, 16:00
Недоволството на Христо Янев (вляво) срещу отсъжданията на рефера Мариян Гребенчарски докараха глоба на треньора на ЦСКА.
БГНЕС
Недоволството на Христо Янев (вляво) срещу отсъжданията на рефера Мариян Гребенчарски докараха глоба на треньора на ЦСКА.

Христо Янев получи първо наказание от БФС след завръщането си на треньорския пост в ЦСКА. Дисциплинарната комисия глоби днес 46-годишния специалист за изразено недоволство срещу реферите при победата с 2:1 над "Локомотив 1929" (Сф) в 1/8-финал за Купата на България. Янев дори получи жълт картон в 52-ата минута на мача за реплика. Има и още един санкциониран треньор - Славко Матич ("Септември", Сф), с 800 лв.

А след изиграването на мачовете от този етап на турнира са глобени само два клуба заради поведението на феновете им - ЦСКА и "Славия". "Червените" ще трябва да платят 2800 лв. - 1500 за обидни скандирания, 1000 за възпламеняване на бомбички и 300 за нерегламентирано използване на факли и димки.

"Славия" пък ще трябва да плати 1800 лв. - 1500 за нецензурни скандирания и 300 за непозволено използване на димки.

