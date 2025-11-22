ЦСКА стигна с драматичен обрат до пета поредна победа

ЦСКА продължава да демонстрира, че навлиза в успешен ритъм след ужасното начало на сезона. Под ръководството на треньора Христо Янев тимът вече е с пет поредни победи в първенството и общо шест (включая и тази над "Севлиево" за Купата на България). Днес "червените" спечелиха с 2:1 домакинството си срещу "Ботев" (Пд) от XVI кръг на Първа лига.

Този успех обаче дойде по доста драматичен начин. Гостите от Пловдив, които бяха водени за пръв път от новия си треньор Димитър Димитров-Херо, откриха резултата още в 6-ата минута, когато голмайсторът на тима този сезон Армстронг Око-Флекс вкара след асистенция на Николай Минков. Това беше шесто попадение за бившия младежки национал на Ирландия за първенството.

До почивката ЦСКА взе контрола над топката и натисна в търсене на изравняването, но играчите на домакините се надпреварваха да пропускат. Кулминацията бе в 69-ата минута, когато Йоанис Питас пропусна дузпа, отсъдена за игра с ръка на Енок Коатенг. Кипърският национал прати топката в напречната греда.

След това дойде моментът Леандро Годой да покаже защо е станал голмайстор на Първа лига за миналия сезон. Аржентинецът първо изравни в 72-ата минута, когато използва по най-добрия начин дълго подаване на Джеймс Ето'о. Пълният обрат стана факт в 3-ата минута на допълнителното време, когато резервата Мохамед Брахими центрира и Годой засече топката с глава - 2:1.

С този успех ЦСКА събра 25 точки и измести поне за вечер "Лудогорец" (24) от петото място, но разградчани са с два мача по-малко, като единият от тях е утре - гостуване срещу опашкаря "Добруджа". "Ботев" пък е на 12-о място със 17 точки.

ОТЗИВИ

След края треньорът на "Ботев" (Пд) Димитър Димитров напомни за критичния си тон към съдиите: "Първо трябва да търсим винага изключително в себе си, отпаднахме и физически, видимо. Когато бяхме свежи, стояхме добре. Имаше едно чисто положение на Тошко Неделев. Една абсолютна дузпа не беше свирена срещу Маскоте. Определено съдийството повлия, видяхте каква дузпа свири за ЦСКА. Има нарушение на нападателя срещу нашия защитник, първо удар с глава, после в ръката. Знам кой е във VAR (б.ред. – Волен Чинков), не съм очаквал да реагира. Знам тесните връзки с тоя клуб, нещата са ми пределно ясни. Но за да допуснем гола, вината е изключително наша. Липсата на свежест позволи една елементарна топка противникът да я спечели. За мен и със смените се видя, че нямаме дълбочина за едно по-високо темпо. Второто полувреме отпадна нашият отбор и закономерно загуби накрая."

Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира: "Успяхме да спечелим с характер. Това липсваше на ЦСКА досега. Голямо раздаване на целия отбор. Създаваме ситуации за гол. Тази енергия ни донесе победата днес. "Ботев" не ни изненада с абсолютно нищо. Стартирахме по-колебливо. Цяла седмица се подготвяхме да играем срещу петица в защита. Имахме нужда от този мач, за да разберем, че наистина сме променен отбор. Надявам се това нещо да даде увереност на всички в отбора. Това трябва да ни стимулира. Благодарен съм за желанието и старанието на цялата група. Всеки един от отбора иска да печели и да се бори. Ние като треньори искаме да подобрим във всяко едно отношение играта на ЦСКА. В някои от мачовете сме гъвкави и сменяме схемата."