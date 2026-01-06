Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Янев: ЦСКА вече не е еднодневка

Един от новопривлечените футболисти при "червените" пропусна първата тренировка за годината

Днес, 15:03
Наставникът на ЦСКА Христо Янев идва да говори с медиите преди откритата тренировка на отбора днес на базата в Панчарево.
СПОРТАЛ
Наставникът на ЦСКА Христо Янев идва да говори с медиите преди откритата тренировка на отбора днес на базата в Панчарево.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви, че работата "на парче" в клуба вече е приключила и се работи много сериозно в дългосрочен план. Това включва и новите футболисти, които са привлечени с перспективата да играят много време в отбора.

Искаме да бъдем добър отбор сега и за в бъдеще. Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка". Затова трансферите, които правим, гледаме да бъдат от този тип. Имаме стратегия за абсолютно всичко. Имаме нужда от време и търпение, за да разгърнем идеите, които имаме. Трябва да направим така, че хората, които са в клуба, да бъдат точните за онова, което ние целим. Ръководството прави всичко по силите си да ни помага с всичко, от което имаме нужда. Гледаме в една и съща посока. Работим по план, който клубът има", заяви Янев преди днешната открита тренировка.

До момента ЦСКА привлече десния бек на "Ботев" (Пд) Андрей Йорданов, бразилското крило Лео Перейра от "Клуб де Регатас" (Браз), беларуския национален халф Макс Ебонг от "Астана" (Казах) и колумбийското крило Алехандро Пиедраита от "Химнасия" (Арж). От тях само Ебонг липсваше на днешната тренировка. Нямаше го и бразилският вратар Густаво Бусато, за когото Янев намекна, че може и да напусне. "Чакаме го да дойде. На този етап той е част от отбора. Ще разберете как ще процедираме с него и с всички останали", каза треньорът и намекна, че са възможни още входящи трансфери.

Същевременно Янев предупреди да няма свръхочаквания към новите играчи: "Времето е фактор, който не мога да контролирам. Някои от играчите могат да се адаптират по-бързо към това, което искаме. Трябва да бъдем по-търпеливи. Трябва в контролите да покажем на новите момчета онова, което ще изискваме от тях. По най-бързия начин да се включат към всички изисквания в клуба, да разберат в какъв отбор се намират."

Треньорът не говори за целите пред отбора, но явно показа, че победите са много необходими. Заради това той няма да прави експерименти в състава и да налага млади футболисти, а ще търси резултати. "Следим всеки мач на втория отбор. Знам, че разполага с много добри млади български футболисти. В момента ситуацията пред мен е не да развивам млади български футболисти, а да направя така, че този отбор да е добър, колкото водещите в България, и да се изкачим на място, което да ни даде възможност да играем в Европа. Най-добрият начин един треньор да бъде пазен е като постига добри резултати. Ние сме длъжни да вървим по линия, която да вдигне отбора в класирането", обясни Янев.ЦСКА ще е на лагер в Турция от 11 до 24 януари, като там ще играе контроли с полския "Корона" (Киелце), чешкия "Млада Болеслав", украинския ЛНЗ (Черкаси) и сръбския "Нови Пазар".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦСКА, Христо Янев

Още новини по темата

ЦСКА кръсти академията си на Димитър Пенев
04 Яну. 2026

Валтер Папазки официално стана собственик на ЦСКА
18 Дек. 2025

Христо Янев си изкара първо наказание в ЦСКА
16 Дек. 2025

И двата ЦСКА са в Топ 8 за Купата на България
13 Дек. 2025

България остана само с 4 клуба във футболния Топ 500
11 Дек. 2025

"Черно море" секна победната серия на ЦСКА
06 Дек. 2025

ЦСКА вече е в Топ 3 след нова голяма драма
03 Дек. 2025

ЦСКА влезе в Топ 4 за пръв път през сезона
29 Ноем. 2025

ЦСКА стигна с драматичен обрат до пета поредна победа
22 Ноем. 2025

Дербито донесе общо 8150 лв. глоби на "червени" и "сини"
11 Ноем. 2025

ЦСКА излъга "Левски" в дерби на нерви и страх
08 Ноем. 2025

Полицията ще ползва дронове за охраната на "Левски" - ЦСКА
07 Ноем. 2025

"Левски" извади най-голям късмет за купата
05 Ноем. 2025

ЦСКА и "Левски" влязоха в победни серии преди дербито
02 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?