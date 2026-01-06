Янев: ЦСКА вече не е еднодневка

Треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви, че работата "на парче" в клуба вече е приключила и се работи много сериозно в дългосрочен план. Това включва и новите футболисти, които са привлечени с перспективата да играят много време в отбора.

Искаме да бъдем добър отбор сега и за в бъдеще. Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка". Затова трансферите, които правим, гледаме да бъдат от този тип. Имаме стратегия за абсолютно всичко. Имаме нужда от време и търпение, за да разгърнем идеите, които имаме. Трябва да направим така, че хората, които са в клуба, да бъдат точните за онова, което ние целим. Ръководството прави всичко по силите си да ни помага с всичко, от което имаме нужда. Гледаме в една и съща посока. Работим по план, който клубът има", заяви Янев преди днешната открита тренировка.

До момента ЦСКА привлече десния бек на "Ботев" (Пд) Андрей Йорданов, бразилското крило Лео Перейра от "Клуб де Регатас" (Браз), беларуския национален халф Макс Ебонг от "Астана" (Казах) и колумбийското крило Алехандро Пиедраита от "Химнасия" (Арж). От тях само Ебонг липсваше на днешната тренировка. Нямаше го и бразилският вратар Густаво Бусато, за когото Янев намекна, че може и да напусне. "Чакаме го да дойде. На този етап той е част от отбора. Ще разберете как ще процедираме с него и с всички останали", каза треньорът и намекна, че са възможни още входящи трансфери.

Същевременно Янев предупреди да няма свръхочаквания към новите играчи: "Времето е фактор, който не мога да контролирам. Някои от играчите могат да се адаптират по-бързо към това, което искаме. Трябва да бъдем по-търпеливи. Трябва в контролите да покажем на новите момчета онова, което ще изискваме от тях. По най-бързия начин да се включат към всички изисквания в клуба, да разберат в какъв отбор се намират."

Треньорът не говори за целите пред отбора, но явно показа, че победите са много необходими. Заради това той няма да прави експерименти в състава и да налага млади футболисти, а ще търси резултати. "Следим всеки мач на втория отбор. Знам, че разполага с много добри млади български футболисти. В момента ситуацията пред мен е не да развивам млади български футболисти, а да направя така, че този отбор да е добър, колкото водещите в България, и да се изкачим на място, което да ни даде възможност да играем в Европа. Най-добрият начин един треньор да бъде пазен е като постига добри резултати. Ние сме длъжни да вървим по линия, която да вдигне отбора в класирането", обясни Янев.ЦСКА ще е на лагер в Турция от 11 до 24 януари, като там ще играе контроли с полския "Корона" (Киелце), чешкия "Млада Болеслав", украинския ЛНЗ (Черкаси) и сръбския "Нови Пазар".