България остана само с 4 клуба във футболния Топ 500

Воденият от Илиан Илиев отбор на "Черно море" се представя под стандартите, които си постави в изминалите два сезона, а това се отрази и на мястото на отбора в световната клубна ранглиста.

България е представена вече само с 4 клуба в Топ 500 на световната клубна ранглиста, изготвена от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). В новото месечно издание извън първите 500 е отборът на "Черно море", който предния месец беше №479. През август оттам отпадна и "ЦСКА 1948".

За сметка на това три от останалите ни четири отбора бележат напредък. "Лудогорец" минава четири позиции напред и вече е №82, където е заедно с мароканския "Беркан" с по 174,75 точки.

"Левски" е записал най-голям прогрес - 12 места нагоре, като вече е №232, заедно с латвийския "Рига", с по 94 точки.

С шест позиции пък се подобри класирането на ЦСКА, благодарение на добрата серия от 8 поредни победи във всички турнири. "Червените" вече са №300 с 80 точки, като делят позицията с аржентинските "Платенсе" и "Унион" (Санта Фе), както и с чилийския "Коло Коло".

Последният ни представител сред първите 500 клуба в света е "Арда", който и единствен бележи отстъпление - с 26 места назад до №413, където е заедно с японския "Токио" с по 65,5 точки.

Първата петица в класацията е без никакви изменения. Продължава да води актуалният победител в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" с 585 точки, пред "Реал" (Мадрид) с 534, световният клубен шампион "Челси" с 483, "Интер" с 453 и "Байерн" с 437.