Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Треньорът на "Левски" се притеснява нещата да не се объркат

Испанецът изобщо не е спокоен от осемте точки аванс на върха

Днес, 16:50
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес говори на пресконференцията преди неделното домакинство срещу "Септември".
Левски
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес говори на пресконференцията преди неделното домакинство срещу "Септември".

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес е притеснен, че едно евентуално отпускане на играчите му в предстоящия мач срещу "Септември" може да изиграе лоша шега на отбора.

"За да спечелим даден мач трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си и в който и да е момент или първенство по света си помислиш, че има лесни мачове, можеш да се объркаш. Наясно сме, че трябва да победим в този мач, но за целта трябва да играем максимално добре. От моя гледна точка се изправяме срещу съперник, който можеше да вземе нещо от "Лудогорец" в последния кръг", заяви Веласкес.

Той също така изобщо не е спокоен от аванса от 8 точки, който "сините" имат пред втория в класирането - "ЦСКА 1948". "Осемте точки на върха не ми вдъхват абсолютно нищо, защото предстои мач със "Септември" и това кой къде е в класирането не ти дава нищо. Остава още много време до края на сезона. Очевидно винаги можем да изглеждаме по-добре, да се подобрим на много места, но позицията във временното класиране не може да ни отклони от фокуса къде искаме да отидем и какво да представляваме", коментира испанецът.

Националът Радослав Кирилов и Карл Фабиен вече са възстановени от травми и тренират с отбора. Утре Веласкес ще прецени дали да ги включи в групата или да ги запази за мача със "Славия" на 4 декември.

Двубоят между "Левски" и "Септември" е последен в програмата на XVII кръг на Първа лига и е в неделя от 17:30 ч. на ст. "Георги Аспарухов", като ще се предава по "Диема спорт". Главен рефер ще е Георги Стоянов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, Хулио Веласкес

Още новини по темата

Драган Шолак официално поиска акциите на "Левски"
24 Ноем. 2025

Веласкес: "Левски" се промени след загубата от ЦСКА
21 Ноем. 2025

Дербито донесе общо 8150 лв. глоби на "червени" и "сини"
11 Ноем. 2025

"Левски" съди фен, заради когото клубът бе глобен с 19 000 лв.
11 Ноем. 2025

"Лудогорец" и "ЦСКА 1948" загубиха за изгода на "Левски"
09 Ноем. 2025

ЦСКА излъга "Левски" в дерби на нерви и страх
08 Ноем. 2025

Полицията ще ползва дронове за охраната на "Левски" - ЦСКА
07 Ноем. 2025

"Левски" извади най-голям късмет за купата
05 Ноем. 2025

Треньорът на "Левски" е настроен за следваща загуба
31 Окт. 2025

"Левски" стигна с лекота до 1/8-финал, а ЦСКА се поизмъчи
29 Окт. 2025

Хулио Веласкес е разнищил съперника на "Левски" преди 1/16-финала
28 Окт. 2025

"Левски" дръпна с 6 точки на върха
25 Окт. 2025

Наско Сираков е започнал преговори за продажбата на "Левски"
23 Окт. 2025

"Левски" си осигури първото място за поне още две седмици
04 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д