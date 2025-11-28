Треньорът на "Левски" се притеснява нещата да не се объркат

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес е притеснен, че едно евентуално отпускане на играчите му в предстоящия мач срещу "Септември" може да изиграе лоша шега на отбора.

"За да спечелим даден мач трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си и в който и да е момент или първенство по света си помислиш, че има лесни мачове, можеш да се объркаш. Наясно сме, че трябва да победим в този мач, но за целта трябва да играем максимално добре. От моя гледна точка се изправяме срещу съперник, който можеше да вземе нещо от "Лудогорец" в последния кръг", заяви Веласкес.

Той също така изобщо не е спокоен от аванса от 8 точки, който "сините" имат пред втория в класирането - "ЦСКА 1948". "Осемте точки на върха не ми вдъхват абсолютно нищо, защото предстои мач със "Септември" и това кой къде е в класирането не ти дава нищо. Остава още много време до края на сезона. Очевидно винаги можем да изглеждаме по-добре, да се подобрим на много места, но позицията във временното класиране не може да ни отклони от фокуса къде искаме да отидем и какво да представляваме", коментира испанецът.

Националът Радослав Кирилов и Карл Фабиен вече са възстановени от травми и тренират с отбора. Утре Веласкес ще прецени дали да ги включи в групата или да ги запази за мача със "Славия" на 4 декември.

Двубоят между "Левски" и "Септември" е последен в програмата на XVII кръг на Първа лига и е в неделя от 17:30 ч. на ст. "Георги Аспарухов", като ще се предава по "Диема спорт". Главен рефер ще е Георги Стоянов.