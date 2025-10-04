"Левски" си осигури първото място за поне още две седмици

"Левски" ще остане начело в класирането на Първа лига поне още две седмици. "Сините" победиха днес с 3:1 гостуващия тим на "Берое" в мач от Х кръг и със сигурност не може да бъдат изместени от върха в оставащите мачове утре, тъй като имат 26 т., т.е. с 5 повече от шампиона "Лудогорец", който в неделя вечер има дерби с ЦСКА в София. Следващият кръг пък е след две седмици, тъй като сега следва пауза заради мачовете на националния отбор с Турция и Испания.

Успехът на "Левски" тази вече обаче не дойде никак лесно. Началото беше подвеждащо - Мустафа Сангаре откри резултата за домакините в 11-ата мин., след като получи чудесен извеждащ пас от Мазир Сула и се пребори с трима играчи на старозагорци преди да нанесе точен удар.

След това "Левски" натисна съперника си и вторият гол висеше на косъм. Усещането за победата вече стана осезаемо за играчите на домакините в 50-ата мин., когато Тижан Сона получи червен картон за нарушение срещу защитника на "сините" Алдаир.

Вместо да удвои аванса си срещу 10 играчи обаче "Левски" допусна изравняване. В 73-ата мин. Йесид Валбуена подаде с перспектива към Алберто Салидо, който отбеляза седмото си попадение в първенството от началото на сезона.

В тази ситуация "сините" реагираха по учебник - с два гола. В 81-ата мин. Радослав Кирилов центрира в наказателното поле, където Марин Петков отблизо засече топката - 2:1. Крайният резултат беше оформен във втората минута на добавеното време, когато словенецът Гашпер Търдин вкара първия си гол за "Левски" в официален мач.

ОТЗИВИ

След трудната победа треньорът на "Левски" Хулио Веласкес съжали, че успехът не е бил по-изразителен. "Един мач, в който ние бяхме доминиращият отбор от началото до края. Направихме много добър мач, контролирайки абсолютно всички фази на играта. Действията се развиваха само в противниковото поле. Изключително високо притежание на топката, заемахме правилно пространствата. Това, което ни липсваше до 80-ата минута, беше да материализираме шансовете, които създадохме. На база случилото се на терена, по-логично беше мачът да свърши с по-убедителен резултат. Не успявайки да вкараме втори гол, се стигна до ситуацията, в която ни изравниха. Реакцията след изравнителния гол беше невероятна. Във всички фази играчите направиха изключително добър мач. Отборът реагира изключително добре в моментите, когато губеше топката. Дължи се на две неща: първото е да стоиш добре в атака, да си компактен и групиран. Защото очевидно, ако не си компактен, няма смисъл да реагираш така в защита. Държиш линиите отдалечени. Целта ни е заедно да се придвижваме и в момента, в който загубим топката, да имаме бърза реакция. И на второ място, след като съумеем да отнемем, да сме заедно при изнасянето. Влагането на футболистите е фундаментално. Благодарение на тези два фактора правихме преходи. Връщахме си бързо топката и създавахме превъзходство", каза испанецът

Колегата му и сънародник от "Берое" Алехандро Сагерас коментира: "Много съм горд, имаме най-младия отбор в България. Играхме много минути с един човек по-малко. Можехме да направим и равенство, имахме много ясна ситуация за 2:1. Това говори за характера на този отбор. Това е млад отбор, който расте всеки ден. Този мач ни направи по-добри. Само трябваше да вкараме този втори гол, още малко късмет и можеше да спечелим този мач. Имахме план за този мач. Видяхте, че този план го изпълнявахме. И то срещу отбор, който игра в Европа. Тези момчета, с човек по-малко, бяха опасни срещу отбор като "Левски". Моите играчи само искаха да играят своята игра и да спечелят мача. Малките детайли правят така, че един състав като "Левски" да ни вкара гол. Второто видяхте, че момчетата показаха най-доброто от себе си. Много са доволни, въпреки че не си тръгват победители."