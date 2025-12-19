Медия без
"Берое" стана рекордьор у нас по наказания от ФИФА

Старозагорци вече имат четири забрани за трансфери заради неизплатени суми към бивши играчи

Днес, 08:50
Собственикът на "Берое" Ернан Банато (вдясно) има нов проблем, който да решава в сложната финансова ситуация, в която се намира клубът.
Собственикът на "Берое" Ернан Банато (вдясно) има нов проблем, който да решава в сложната финансова ситуация, в която се намира клубът.

"Берое" получи нова забрана от ФИФА за осъществяване на трансфери. Тя е в сила от вчера (18 декември) и важи за следващите 3 трансферни прозореца, т.е. до края на зимния през 2027 г. включително. Санкцията е заради неизплатени суми към бивш футболист и може да бъде отменена, ако задължението бъде изплатено.

Това е четвърто подобно действащо наказание за "Берое" от страна на ФИФА. В момента няма друг български клуб, който да има такъв голям брой активни забрани. Това допълнително утежнява положението пред старозагорския клуб, който от няколко години се справя с доста свит бюджет. 

С по три забрани са "Ботев" (Пловдив) и аматьорските "Крумовград" и "Верея", като санкциите на последните два клуба са наложени от периода им в професионалния футбол и в момента не ги касаят, тъй като те не осъществяват трансфери в професионални играчи. С по една забрана са още два първодивизионни клуба - "Спартак 1918" (Варна) и "Ботев" (Враца).

Четирите наказани елитни отбора няма да могат да привличат, продават или преотстъпват футболисти, ако през януари 2026 г. не погасят дълговете към бившите си играчи, които са спечелили делата си пред ФИФА.

От пловдивския "Ботев" вече коментираха, че ще решат проблемните казуси в срок и няма да има проблем да регистрират нови играчи през предстоящия зимен трансферен прозорец.

