Четвърти клуб в Първа лига е със забрана от ФИФА за трансфери

Друг от санкционираните - "Берое", получи още едно наказание, вместо да изчисти предишните проблеми

Днес, 17:19
Пред врачанския "Ботев" (в зелено) се появи неочакван проблем със забраната на ФИФА за осъществяване на трансфери.
Вече четири от 16-те клуба в Първа лига са с действащи забрани от ФИФА за осъществяване на трансфери. Врачанският "Ботев" е санкциониран от вчера (1 декември) за неизплатени суми към бивш свой футболист и наказанието е валидно за следващите три трансферни прозореца, т.е. до края на зимния период за сделки през сезон 2026/27 включително. То може да бъде отменено от световната футболна асоциация междувременно, ако клубът се издължи на играча, подал жалбата.

В последните години българските клубове често са наказвани по подобен начин от ФИФА заради неуредени задължения към свои бивши футболисти. Почти винаги санкциите са анулирани, тъй като дълговете са уредени.

В момента други три клуба в елитната дивизия са с действащи подобни наказания - "Берое" (за трима бивши играчи), пловдивският "Ботев" (за двама) и варненският "Спартак 1918" (за един). Най-прясна е последната забрана при старозагорци, която е в сила от 21 ноември. Ако четирите клуба не си уредят дълговете в следващите седмици, то през зимния трансферен период - през януари и февруари 2026 г., няма да имат право да регистрират нови играчи, както и да продават свои в други клубове.

Два аматьорски клуба пък са с висящи забрани от доста време - "Верея" от януари 2020 г., а "Крумовград" от март 2025 г., но не предприемат за момента нищо за решаването на казусите, тъй като са в аматьорския футбол, а санкциите засягат само трансферите на професионални състезатели.

