ФИФА даде на букмейкърите
ТВ права за Мондиал 2026

Хазартни сайтове за първи път ще излъчват на живо световното първенство по футбол

Днес, 10:55
Световната футболна централа влезе в официални взаимоотношения с хазартната индустрия в де факто пряко противоречие със собствения си етичен кодекс.
ФИФА задълбочи търговските си отношения с хазартната индустрия, подписвайки 4-годишен договор, който ще позволи на някои букмейкъри да излъчват с ТВ картина на живо мачове от световното първенство това лято. Сделката с доставчика на данни Stats Perform - притежаващ редица марки, включително специализираното звено за футболна статистика Opta, е валидна до 2029 г. за повечето състезания под егидата на световната федерация, включително Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Споразумението гарантира, че регистрираните потребители на сайтове за залози ще имат "достъп до официални статистически данни и стрийминг на живо". "Също така договорът предоставя ексклузивни права за залагане на хиляди мачове на сезон в състезания на асоциациите членки на ФИФА, задвижвани от FIFA+", заяви футболната централа, без да посочва стойността на сделката.

Уебсайтът на FIFA+, който излъчва мачове от някои турнири на ФИФА и по-нискоразредни лиги, както и репортажи от голяма част от архива на световното първенство, вече си партнира с финансираната от Саудитска Арабия стрийминг мрежа DAZN.

Смущаващото сега е, че официалното търговско партньорство на ФИФА с хазартната индустрия е де факто в пряко противоречие с нейния собствен етичен кодекс. Той официално забранява на играчи, длъжностни лица и агенти да участват "пряко или косвено в залагания, хазарт, лотарии или подобни събития или транзакции, свързани с футболни мачове или състезания".

Предишното взаимодействие на ФИФА с хазартния бизнес беше регионална спонсорска сделка за територията на Европа по време на Мондиал 2022 в Катар.

Базираната в Чикаго Stats Perform заяви, че ще предоставя данни от ФИФА "на лицензирани оператори на спортни залози за моделиране, търговия, сетълмент и употреба в игра". Дъщерното дружество Opta пък ще осигурява на клиентите на букмейкърите "официална статистика за играчите, анализи, резултати на живо и проследяване на мачове".

Мондиал 2026 се открива на 11 юни в Мексико сити и ще включва 48 отбора, които до 19 юли ще изиграят общо 104 мача.

