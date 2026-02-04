ФИФА вдигна и последната си санкция в Първа лига

ТВ Стара Загора Собственикът на "Берое" Ернан Банато успя да се пребори няколко дни преди подновяването на първенството да бъдат вдигнати забраните от ФИФА.

Вече нито един клуб в Първа лига няма забрана от ФИФА за осъществяване на трансфери. Това стана, след като в късния следобед днес световната футболна асоциация отмени и последната санкция срещу "Берое".

Старозагорският клуб беше последният в елитната ни дивизия, който бе наказан, като забраните бяха общо четири. Три от тях бяха вдигнати през изминалите дни, след като "Берое" реши тези случаи, т.е. плати задълженията към бивши играчи, които бяха подали жалби до ФИФА. Последната санкция бе от 3 ноември м.г. и стоя до днес.

Така "Берое" вече ще може да картотекира петимата новопривлечени през зимната пауза - вратаря Жауме Валенс, защитниците Сантиаго Брунели и Давид Валверде, халфа Франсиско Варела и нападателя Емир Кухиня. Те ще имат възможност да дебютират в неделното гостуване срещу "Ботев" (Пд). Впрочем, пловдивският клуб бе един от тези, които също бяха наказани през последните месеци от ФИФА със забрани за трансфери, но успя в предишните седмици да уреди проблемите си. Останалите бяха "Спартак 1918" (Вн) и "Ботев" (Вр).

В момента три български клуба имат действащи наказания, и трите са аматьорски. Това са третодивизионният "Ловеч" (с една санкция) и четвъртодивизионните "Верея" и "Крумовград", които имат по три.