Скандално скъпите билети за Мондиал 2026 поевтиняха

ЕПА/БГНЕС ФИФА беше определила първоначалните скандални цени въпреки поетия преди 8 г. ангажимент от страните домакини САЩ, Канада и Мексико при кандидатстването им, че ще осигурят стотици хиляди билети на цени от 21 долара.

ФИФА не издържа на обществения натиск и намали цените на билетите за световното първенство по футбол за мъже през 2026 г. През миналата седмица най-влиятелната футболна организация разбуни духовете, обявявайки колко ще струват пропуските, след като бе изтеглен жребият за груповата фаза. Тогава стана ясно, че най-евтините билети за финала ще са по $4185.

Най-евтините пропуски за мачовете от групите бяха по $140, за двубоите Нова Зеландия - Египет, Йордания - Алжир, Парагвай - Австралия и Кюрасао - Кот д`Ивоар. За 1/8-финалите най-евтината цена бе $190, за 1/4-финалите бяха минимум $535, а за 1/2-финалите - $905. При това тези цени важаха само за ограничен брой места. Тогава от ФИФА контрираха, че 10% от билетите за всеки мач, включително и за финала, ще бъде за асоциациите на участващите държави, по-точно за най-верните фенове от тези страни, като цените им ще са по 60 долара.

Но това не успокои страстите на привържениците, които имат интерес към мачовете догодина. Към недоволството са се включили и футболните федерации на доста държави, които са споделили опасения относно модела на ценообразуване.

Сега, според Си Ен Ен, дори и за финала ще има билети по 60 долара за най-лоялните фенове на федерациите. В още една отстъпка ФИФА обяви, че ще се откаже от административните си такси при възстановяване на суми след финалния двубой на 19 юли

За сравнение, цените на билетите за Мондиал 2022 в Катар бяха между 70 и 1600 долара.