УЕФА не повиши Кабаков, а друг наш рефер

Радослав Гидженов вече е във втората по сила съдийска група "Категория 1"

12 Дек. 2025
Във втората по сила категория за футболни рефери в Европа има още един българин - Радослав Гидженов (на снимката).
Най-добрият български рефер в момента - Георги Кабаков, не получи от УЕФА очакваното повишение в най-силната категория за международни съдии "Елит". Това стана ясно от публикуваните от европейската футболна асоциация промени в ранглистите за втората част от сезон 2025/26. В "Елит" са включени шестима нови рефери, но сред тях не е 39-годишният Кабаков, за когото от поне две години се чакаше да се окаже в най-горната група. Така той остава в "Категория 1". 

През този сезон Георги Кабаков получава наряди за Лига Европа, квалификации за световното първенство, както и за мачове в Саудитска Арабия, но това явно не бе счетено за достатъчно. А липсата му в "Елит" означава, че той губи шанс да бъде включен в списъка с ръководещи рефери на Мондиал 2026.

За сметка на това УЕФА повиши в "Категория 1" друг наш рефер. Освен Кабаков там ще е и Радослав Гидженов. Той е оставил добри впечатления с представянето си в седемте мача в Европа, за които получи наряд. За последно 34-годишният съдия получи отлична оценка за ръководенето на мача от Лигата на конференцията "Омония" (Кипър) - "Динамо" (Киев, Украйна) на 27 ноември.

За първи път при новото категоризиране на съдиите в Европа двама българи заедно ще бъдат във второто ниво на международните футболни арбитри.

