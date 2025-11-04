Рефер №1 във футбола ни набързо бе реабилитиран

От ден до пладне трая наказанието на най-добрия български рефер Георги Кабаков, който се компрометира с действията си по време на мача "Славия" - "Локомотив 1929" (София) на 3 октомври. Днес той беше върнат в нарядите от Съдийската комисия към БФС и получи назначение за двубоя от XV кръг на Първа лига "Спартак 1918" (Варна) - "Септември" в петък.

Така Кабаков стоя извън българския футбол един месец, въпреки че допусна да се стигне до един от най-големите скандали в българския футбол през последните години. Във въпросния мач защитникът на "Славия" Мартин Георгиев подаде с две ръце топката към съотборника си Емил Стоев, който откри резултата. Това се случи пред очите на главния рефер Станимир Тренчев, който не реагира. Но още по-възмутително беще, че Кабаков, който бе отговорник за VAR в двубоя и асистентът му Владимир Вълков признаха гола за редовен.

От Съдийската комисия признаха няколко дни по-късно, че голът не е трябвало да бъде зачетен, но се опитаха да оправдаят реферите. "Няма безгрешни хора. Не си от тази планета, ако си безгрешен. Тази грешка може да се случи във всяка една среща", каза председателят на комисията Станислав Тодоров. Нищо, че тази очевидна игра с ръце беше гледана неколкократно на записи от считаните за много опитни рефери, преди да бъде признато попадението.

Самият Кабаков не стоя без работа през изминалия месец, през който бе отстранен в България. Той свири световната квалификация Латвия - Андора (2:2), двубоя от Лига Европа "Макаби" (Тел Авив) - "Мидтиланд" (0:3) и двубоя в Саудитска Арабия "Ал Хилал" - "Ал Шабаб" (1:0).

НАРЯД ЗА ДЕРБИТО

Заедно с назначението на Кабаков стана ясно и кой ще свири съботното дерби между "Левски" и ЦСКА. Главен рефер ще бъде Радослав Гидженов. Негови асистенти ще са Мирослав Иванов и Георги Дойнов, четвърти съдия ще бъде Мариян Гребенчарски, а за VAR ще отговарят Никола Попов и Валентин Железов. Така мачът между двата тима за втори пореден път ще бъде ръководен от Гидженов. На 2 март пак той свири при равенството 2:2. В този мач "червените" бяха повели с 2:0, но "Левски" изравни с голове на Илиян Стефанов и Алдаир след 90-ата минута.