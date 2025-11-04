Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рефер №1 във футбола ни набързо бе реабилитиран

Радослав Гидженов пък беше назначен да ръководи дербито между "Левски" и ЦСКА

Днес, 18:56
Георги Кабаков се завръща в нарядите за Първа лига след едномесечно отсъствие.
БГНЕС
Георги Кабаков се завръща в нарядите за Първа лига след едномесечно отсъствие.

От ден до пладне трая наказанието на най-добрия български рефер Георги Кабаков, който се компрометира с действията си по време на мача "Славия" - "Локомотив 1929" (София) на 3 октомври. Днес той беше върнат в нарядите от Съдийската комисия към БФС и получи назначение за двубоя от XV кръг на Първа лига "Спартак 1918" (Варна) - "Септември" в петък.

Така Кабаков стоя извън българския футбол един месец, въпреки че допусна да се стигне до един от най-големите скандали в българския футбол през последните години. Във въпросния мач защитникът на "Славия" Мартин Георгиев подаде с две ръце топката към съотборника си Емил Стоев, който откри резултата. Това се случи пред очите на главния рефер Станимир Тренчев, който не реагира. Но още по-възмутително беще, че Кабаков, който бе отговорник за VAR в двубоя и асистентът му Владимир Вълков признаха гола за редовен.

От Съдийската комисия признаха няколко дни по-късно, че голът не е трябвало да бъде зачетен, но се опитаха да оправдаят реферите. "Няма безгрешни хора. Не си от тази планета, ако си безгрешен. Тази грешка може да се случи във всяка една среща", каза председателят на комисията Станислав Тодоров. Нищо, че тази очевидна игра с ръце беше гледана неколкократно на записи от считаните за много опитни рефери, преди да бъде признато попадението.

Самият Кабаков не стоя без работа през изминалия месец, през който бе отстранен в България. Той свири световната квалификация Латвия - Андора (2:2), двубоя от Лига Европа "Макаби" (Тел Авив) - "Мидтиланд" (0:3) и двубоя в Саудитска Арабия "Ал Хилал" - "Ал Шабаб" (1:0).

 

НАРЯД ЗА ДЕРБИТО

Заедно с назначението на Кабаков стана ясно и кой ще свири съботното дерби между "Левски" и ЦСКА. Главен рефер ще бъде Радослав Гидженов. Негови асистенти ще са Мирослав Иванов и Георги Дойнов, четвърти съдия ще бъде Мариян Гребенчарски, а за VAR ще отговарят Никола Попов и Валентин Железов. Така мачът между двата тима за втори пореден път ще бъде ръководен от Гидженов. На 2 март пак той свири при равенството 2:2. В този мач "червените" бяха повели с 2:0, но "Левски" изравни с голове на Илиян Стефанов и Алдаир след 90-ата минута.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Георги Кабаков, Радослав Гидженов, Съдийска комисия

Още новини по темата

Спонсорът на "ЦСКА 1948" обвини двама рефери в корупция
04 Ноем. 2025

Футболен рефер №1 у нас бе наказан след обществен натиск
07 Окт. 2025

Шефовете на реферите признаха за четири много груби грешки
06 Окт. 2025

БФС не намери вина в реферите на "Левски" - "Лудогорец"
23 Септ. 2025

От БФС признаха три съдийски грешки от началото на сезона
02 Септ. 2025

ЦСКА се разгневи заради наряд на наказван рефер
27 Авг. 2025

"Ботев" (Пд) поиска преиграване на мач заради наказан съдия
06 Авг. 2025

Толерансът на клубове към реферите не изтрая и два кръга
28 Юли 2025

Старите муцуни остават в съдийството и през новия сезон
19 Юни 2025

Георги Кабаков се размина със световното клубно първенство
15 Апр. 2025

"Левски" поиска съдии от чужбина за три дербита
04 Март 2025

БФС извади от Първа лига наш международен рефер
11 Яну. 2025

ФИФА отново не допусна Кабаков сред елитните рефери
24 Дек. 2024

Георги Кабаков ще свири мач на "Лацио" на "Стадио Олимпико"
05 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте