БФС не намери вина в реферите на "Левски" - "Лудогорец"

БГНЕС Главният съдия на дербито "Левски" - "Лудогорец" Радослав Гидженов (в средата, преди началото на мача), неговите помощници, както и VAR-реферите са се справили на ниво, според преценката на Съдийската комисия.

Съдийската комисия към БФС не намери сериозни грешки в действията на Радослав Гидженов, който беше главен съдия на дербито от IX кръг между "Левски" и "Лудогорец" (0:0), както и на VAR реферите на мача.

Това стана ясно, след като всички назначени за този двубой получиха наряди за двубоите от X кръг в Първа лига. А от "Левски" определено имаха претенции относно съдийството. Дори пуснаха официална молба да бъде публично изнесен записът между Гидженов, главния VAR рефер Венцислав Митрев и асистента му Владимир Вълков в две ситуации - при влизане на Кайо Видал ("Лудогорец") в краката на Кристиан Димитров, както и за отсъдената дузпа в полза на "Левски" в 45-ата мин., която бе по-късно отменена след консултация с видео асистент реферите.

От софийския клуб сега ще имат нов повод за недоволство от Съдийската комисия - назначението на Волен Чинков за главен рефер на дербито от Х кръг "Локомотив" (Пд) - "Левски", което ще се играе в петък от 20:00 ч. "Сините" имаха сериозни претенции тъкмо срещу Чинков след гостуване отново срещу "Локомотив" на 6 август 2023 г. Тогава пловдивчани спечелиха с 2:1, а след мача от "Левски" имаха претенции за краткото добавено време от само 3 минути. Дори изпратиха видеозапис до Съдийската комисия, в който регистрираха всичките спирания на играта.

НАКАЗАН РЕФЕР И ПРОМЯНА В КОМИСИЯТА

Днес все пак бе обявено наказание на съдия - правата на Стилян Колев бяха спрени за неопределено време заради слабото му представяне по време на срещата от IX кръг на Втора лига "Дунав от Русе" - "Черноморец 1919" (Бс), спечелен с 2:0 от домакините. От Съдийската комисия оповестиха също така, че един от членовете ѝ - Георги Игнатов, е освободен от поста си, а неговото място ще заеме бившият международен съдия Ангел Ангелов.