БФС създава своя академия за таланти

Тя ще стартира от сезон 2026/27 и в нея ще работи методист на ФИФА

Днес, 19:00
Базата в Бояна вече няма да е само място за тренировки на различните национални формации, а там ще тренират и млади таланти от бъдещата академия на БФС.
Българският футболен съюз (БФС) реши да не се ограничава само в административни мерки в търсене на изход от кризата във футбола ни и недостига на качествени таланти. И стартира изграждането на "Академия БФС".

Целта е това да бъде стратегически проект, който да създаде централизиран и дългосрочен модел на обучение на млади футболисти. Академията ще стартира през сезон 2026/27, но работата по нейното създаване вече е в напреднал етап. В нея юношите не само ще водят футболна подготовка, но и ще им бъде осигурено образование и личностно развитие. Децата ще тренират, учат и играят заедно, като ще бъдат в една паралелка с напълно координиран учебно-тренировъчен процес. Предвиден е пълен пансион и всички необходими условия за живот, обучение и възстановяване. За гарантиране на подотовка спрямо актуалните европейски практики и изисквания на ФИФА и УЕФА за развитие на талантите ще бъде осигурен методист на ФИФА, който ще работи ежедневно със състезателите.

За "Академия БФС" ще работи пълен професионален екип - треньори, кондиционен отговорник, треньор на вратари, анализатор, спортен психолог, педагози, медицински екип, физиотерапевт и нутриционист.

Селекцията ще се извършва чрез кастинги в цялата страна с предварително зададени спортно-технически, физически и психо-социални критерии, за да получи всеки талант равен шанс за развитие.

До момента по време на управлението на президента на БФС Георги Иванов се търсиха най-вече административни лостове за развитието на детско-юношеския футбол и налагане на повече български играчи - приемането на правилото за четирима българи в титулярните състави в Първа лига, стимулиране с по 40 000 лв. за клубовете от Втора лига, ако приемат да работят по методологията на БФС за детско-юношеския футбол. Сега "Академия БФС" е първа конкретна стъпка за централизирана подготовка на млади кадри според световните практики.

