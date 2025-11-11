Дербито донесе общо 8150 лв. глоби на "червени" и "сини"

Голямото дерби на българския футбол между "Левски" и ЦСКА отново не мина без дивашки изпълнения както на терена, така и на трибуните. Което очаквано донесе поредни финансови санкции за двата столични клуба, а и за техни играчи.

Дисциплинарната комисия към БФС им наложи глоби в общ размер от 8150 лв. От тях 4300 лв. са за отбора от Борисовата градина, 2300 лв. - за този от "Подуяне", а останалите са персонални наказания - 1250 лв. за капитана на "сините" Марин Петков и 300 лв. за защитника на "червените" Пастор. Двамата ще пропуснат и по един мач на тимовете си заради натрупани жълти картони.

Клубните санкции са заради поведението на феновете. За обидни и нецензурни скандирания и двата отбора са глобени с по 2000 лв.; за нерегламентирано използване на факли и димки и двата отбора са глобени с по 300 лв.; а заради двукратно спиране на играта след запалени димки ЦСКА има и втора глоба от 2000 лв.

Следващото най-голямо наказание за XV кръг в Първа лига е наложено на "Спартак 1918" (Варна). За обиди и опит за саморазправа със служебни лица от страна на члена на УС Мартен Демирев по време на домакинството срещу "Септември" (София) варненци са глобени с 2500 лв.

За обидни и нецензурни скандирания на феновете на "Ботев" (Пловдив) по време на мача срещу "Добруджа" пък е наложена глоба от 1500 лв. на "жълто-черните".