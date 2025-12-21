Медия без
Вратарят на "ЦСКА 1948" е дузпаджия №1 в Първа лига

Титулярите на този пост в "Левски", "Арда" и "Ботев" (Вр) имат най-много "сухи" мрежи към момента

Днес, 09:04
Вратарят на "ЦСКА 1948" Димитър Шейтанов единствен към момента сред колегите си този сезон е спасил две дузпи.
Вратарят на "ЦСКА 1948" Димитър Шейтанов е дузпаджия №1 за момента през сезон 2025/26 в Първа лига. Статистиката след изиграването на мачовете за календарната година показват, че 26-годишният проектонационал е единственият сред останалите играчи на този пост, който е спасил два удара от 11 м. Той е отразил ударите на Георги Николов при победата с 1:0 над "Арда" на 18 юли и на Бертран Фурие при успеха с 4:1 над "Септември" на 3 декември.

Иначе шестима други вратари са спасявали дузпи в настоящия шампионат, но само двама от тях имат 100-процентова успеваемост, т.е. хванали са единствената дузпа, изпълнена срещу тях. Това са Светослав Вуцов ("Левски"), отразил удара на Иван Коконов при победата над "Монтана" с 5:0 на 20 юли, както и Александър Любенов ("Локомотив 1929", Сф), спасил удара на Парвизджон Умарбаев при равенството 2:2 с "Локомотив" (Пд) на 24 октомври.

По друг основен показател - мачове без допуснати голове, начело са трима вратари с по  8 от т.нар. "сухи" мрежи. Те са Димитър Евтимов ("Ботев", Вр), Светослав Вуцов ("Левски") и Анатоли Господинов ("Арда"). Но пък не са с толкова висок процент в съотношение изиграни мачове - сухи мрежи. Господинов и Вуцов са с по 42.1% - 8 мача без гол от изиграни 19, а Евтимов е с 44.4% - 8 мача от общо 18.

С най-висок процент е Любомир Василев ("Ботев", Вр) - 100%, като той е опазил вратата си без гол и в двата мача, в които е играл. Следват Хендрик Бонман ("Лудогорец") с 63.6% (7 "чисти" мача от общо 11 изиграни), съотборникът му Серджио Падт с 62.5% (5 мача от общо 8), Кристиан Томов от "Черно море" с 62.5% (също 5 мача от общо 8), Леви Нтумба ("Славия") с 50% (6 "сухи" мрежи от общо 12 мача) и т.н.

 

АСОВЕТЕ НА "ЛЕВСКИ" И ЦСКА СА НАЙ-ТОЧНИ ПРИ ДУЗПИТЕ

Централните нападатели на "Левски" - Мустафа Сангаре, и на ЦСКА - Леандро Годой, са най-безупречните при изпълненията на дузпи. Те са единствените в Първа лига през сезона, които са вкарали и трите дузпи, които са изпълнили.

Със 100-процентова успеваемост са още 15 футболисти. Едва двама от тях обаче са изпълнили повече от един наказателен удар - капитанът на "Локомотив" (Пд) Димитър Илиев и Бернардо Коуто, който преди дни премина от "Спартак 1918" (Вн) в "ЦСКА 1948" са вкарали и двата си удара от 11 метра.

