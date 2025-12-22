"Левски" има най-убийственото дуо в първенството

Нападателите на "Левски" Мустафа Сангаре и Евертон Бала са най-резултатното атакуващо дуо в Първа лига от началото на сезона във футболното първенство. Равносметката след изиграването на мачовете за годината показва, че двамата заедно са отбелязали 17 гола. От тази бройка 9 са на Бала, а 8 на Сангаре.

С общо 16 попадения следват централните нападатели на ЦСКА Леандро Годой (10) и Йоанис Питас (6). С по 15 пък са Ивайло Чочев (11) и Петър Станич (4) от "Лудогорец", както и Мамаду Диало (11) и Елиас (4) от "ЦСКА 1948".

С 11-те си гола Чочев и Диало са начело във временното класиране при голмайсторите, но е интересно да се види класирането по асистенции. Там лидерът е изненадващ - Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф) със 7. С по 6 следват Петър Станич ("Лудогорец"), Георги Русев ("ЦСКА 1948") и Николай Минков ("Ботев", Пд) и т.н.

Чочев се отличава и в друго отношение - той е авторът на най-много голове, осигурили победата на тима му, общо 5. Зад него с по 4 решаващи попадения са Мустафа Сангаре и Мамаду Диало, с по 3 са Алберто Салидо ("Берое"), Леандро Годой и Евертон Бала и т.н.

Националът Марин Петков ("Левски") пък се оказа "жокерът" в Първа лига от началото на сезона, т.е. той е отбелязал най-много голове след влизането си като резерва - общо 4 (от 10 появявания от скамейката). Следващите "щастливи резерви" с по 3 гола са Николай Златев ("Черно море") от 6 влизания като смяна и Димитър Митков ("Ботев", Пд) - от 8 влизания.