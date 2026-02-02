Медия без
"Левски" продаде капитана Марин Петков в Саудитска Арабия

Националът премина в "Ал Таавун" за сума около 1 млн. евро

02 Февр. 2026
Марин Петков се раздели с "Левски" след малко повече от 6 години в първия тим.
Левски
Марин Петков се раздели с "Левски" след малко повече от 6 години в първия тим.

Националът Марин Петков ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия. От "Левски" потвърдиха, че са продали настоящия си капитан в първодивизионния "Ал Таавун". Сделката беше финализирана в последните минути преди затварянето на зимния трансферен прозорец за повечето първенства, включително и саудитското. Сума по трансфера не беше обявена, но по неофициални данни е около 1 млн. евро.

"Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на "Левски" благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", обявиха от софийския клуб.

22-годишният футболист дебютира за първия отбор на "Левски" през ноември 2019 г. До момента има 195 мача и 39 гола за "сините" във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. "Най-добър млад футболист" за сезон 2023/24.

Интерес към Петков имаше от няколко чуждестранни клуба, като той беше много близко до преминаване в полския вицешампион "Ракув". В крайна сметка надделя офертата на "Ал Таавун". Новият отбор на българския национал е на пето място в първенството на Саудитска Арабия.

