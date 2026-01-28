МОК допусна само 13 руски олимпийци в Милано Кортина 2026

МОК допусна до участие на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 (6-22 февруари) само 13 руски и 7 беларуски спортисти. Окончателната бройка стана ясна, след като вчера бяха потвърдени участниците в алпийските ски и спускането с шейни.

Преди 4 години, в Пекин 2022, Русия имаше отбор от над 200 състезатели. А четири дни след края на игрите руската армия нахлу в Украйна, което доведе до изключването на страната от огромна част от международния спорт. Беларус също търпи такива санкции заради подкрепата и помощта, която оказва на Русия във войната.

Всички 20 състезатели от тези две страни ще бъдат, както и на летните игри в Париж 2024, с неутрален статут - без национални цветове, знаме, герб и химн и без право да участват в парадите на спортистите на церемониите по откриване и закриване в Милано Кортина 2026.

МОК дава подобен статут единствено на индивидуални състезатели и на никой от отборните спортове. А за да се получи разрешение за участие на олимпийски игри, съответните спортисти трябва да минат и през още проверки като например дали са подкрепяли активно войната срещу Украйна или дали са на договор към военните или държавните служби за сигурност.

Според последните разрешения, в алпийските ски ще участват Юлия Плешкова (Рус) с най-добър резултат 40-о място на спускане този сезон, както и слаломистите от Беларус Симон Ефимов и Мария Шканова, които не са се класирали този сезон за вторите маншове.

В спускането с шейни МОК е поканил руснаците Дария Олесик и Павел Репилов, които също нямат особени шансове за предно класиране. Най-добрите руски претенденти за медали в Милано Кортина 2026 са фигуристите Аделия Петросян и Пьотр Гуменник. Освен това Русия ще представят Алена Крилова и Иван Посашков (шорттрек), ски бегачите Дария Непряева и Савелий Коростельов, кънкобегачите Ксения Коржова и Анастасия Семьонова и ски алпинистът Никита Филипов.

От Беларус ще участват също така Марина Зуева (кънки бягане), Виктория Сафонова (фигурно пързаляне), Анна Корольова (ски бягане) и двама състезатели по ски фрийстайл - Анна Деруго и Анастасия Андриянова.