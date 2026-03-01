Медия без
Още страни бойкотират параолимпийските игри заради Русия

На откриването във Верона няма да има официални лица от поне 7 държави

Днес, 10:31
Знамето на IPC ще бъде приветствано от по-малко официални лица на откриването във Верона заради бойкот
Знамето на IPC ще бъде приветствано от по-малко официални лица на откриването във Верона заради бойкот

Застрашително нараства списъкът с държави, които обявиха, че ще бойкотират церемониите и всички официални събития на зимните параолимпийски игри в Милано Кортина 2026 заради включването на руски и беларуски спортисти под техните знамена, гербове, химни и други национални символи.

По-малко от седмица преди откриването, планирано за 6 март в Арена ди Верона, международният параолимпийски комитет (IPC) обяви, че на него се очакват рекордните над 600 спортисти от поне 50 държави. Но всъщност ще има доста отсъстващи.

Последна към списъка с делегации, които избраха да останат настрана от церемонията, се присъедини Канада. Оттам се позоваха на логистични съображения, по-специално на огромните разстояния между местата за провеждане на събитията и Верона.

След решението на IPC да върне руски и беларуски спортисти на игрите в Милано Кортина 2026 първа реагира Украйна. Страната обяви, че в знак на протест нито едно нейно официално лице няма да присъства, а украинският президент Володимир Зеленски нарече решението "мръсно и абсолютно неприемливо". Почти веднага същото решение за бойкот на официалните прояви обяви Латвия. Последваха я Финландия, Полша.

Нидерландия също потвърди, че официални представители на страната няма да присъстват на никакви събития във Верона, ако там се развяват руски или беларуски знамена или се изпълняват химни. Великобритания, като Канада, се позова на логистични съображения и също няма да има официални лица.

Шест дни преди церемонията по откриване директорът на отдел "Маркетинг и комуникации" на IPC Крейг Спенс заяви, че "не е запознат" за намерения на "допълнителни бойкоти". И добави, че за държавите, които се откажат от церемонията, организаторите планират да заснемат специално съдържание, за да осигурят „силна видимост“ по време на излъчването.

