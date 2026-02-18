Пуснаха руски спортисти с химн и знаме на параолимпийските игри

Фейсбук Банскалийката Стела Янчовичина, която е с частично ампутирана дясна ръка, ще бъде единственият представител на България на зимните параолимпийски игри в Милано Кортина 2026 - в алпийските дисциплини на ските.

Русия ще има спортисти, състезаващи се под националния флаг и химн и с екипи в националните цветове и символи, на зимните параолимпийски игри в Милано Кортина 2026 (6-15 март). Същото се отнася и за състезателите от Беларус.

В свое изявление международният параолимпийски комитет (IPC) заяви, че националният параолимпийски комитет на Русия получава шест квоти, някои от които "уайлд кард", за XIV зимни параигри. Страната ще бъде представена с по една жена и един мъж в алпийските ски и в ски бягането, както и от двама мъже сноубордисти. Беларус пък ще има общо четирима състезатели.

Това решение на IPC идва, след като Русия два пъти бе отстранявана изцяло от олимпийски игри - първо на летните в Рио 2016 (заради доказана държавно подкрепяна схема за допингиране), а след това от зимните параигри в Пекин 2022 (поради пълномащабното нахлуване в Украйна, започнало месец по-рано). В останалите случаи след Сочи 2014 руснаци (и беларуси) участваха като неутрални, включително и в момента в Милано Кортина 2026.

През септември 2025 г. в Сеул (Корея) генералната асамблея на IPC гласува параолимпийските комитети на Русия и Беларус да бъдат възстановени като редовни членове, с всички произтичащи от това права. От това не следваше автоматичното пълноценно участие на техни спортисти на игрите в Милано Кортина 2026. Но IPC обяви, че ще работи, "за да въведе практическите договорености възможно най-скоро". Още тогава 32 държави, предимно от Европа, подписаха съвместно изявление, изразяващо "сериозна загриженост".

Въпреки това три седмици преди параолимпийските игри решението е факт и състезатели от двете държави ще участват като всички останали през март.

РЕАКЦИИ

Украински власти ще бойкотират параолимпийските игри в Милано Кортина 2026 следващия месец. Спортистите на страната все пак ще участват, но министърът на спорта на страната Матвий Бедний заяви, че нито едно украинско официално лице няма да е на игрите.

"В отговор на скандалното решение да се позволи на руснаци и беларуси да се състезават под националните им знамена, украинските държавни служители няма да са на параолимпийските игри. Няма да присъстваме на церемонията по откриването, няма да участваме в другите официални параолимпийски събития. Благодарим на всеки държавен служител от свободния свят, който ще направи същото. Ще продължим да се борим!", каза Бедний.

Министърът на Великобритания по въпросите на културата, медиите и спорта Лиза Нанди пък определи решението на IPC като "погрешно".

"Разрешението спортисти от Русия и Беларус да се състезават под собствените им знамена, докато бруталното нахлуване в Украйна продължава, изпраща ужасно послание", заяви още тя и призова IPC спешно да преразгледа решението.