България завърши 12-а в женската щафета по биатлон

ЕПА/БГНЕС Лора Христова продължава да е биатлонистката с най-точен мерник в Милано Кортина 2026 - в 4 състезания тя е пропуснала само 1 мишена в общо 60 изстрела (в спринта на 7.5 км, когато се класира 11-а).

Поредното много силно представяне на Лора Христова и Милена Тодорова стигна на женската ни щафета на 4х6 км в биатлона за 12-ото място в Милано Кортина 2026. Двете лидерки на тима го държаха в Топ 3 през половината състезание.

Бронзовата медалистка Лора Христова, която бе на първи пост, отново показа, че е най-точният стрелец при дамите на тези олимпийски игри, като свали всички 10 мишени и предаде щафетата на Милена Тодорова на трета позиция, с изоставане от само 5.5 сек. след временния лидер Швеция.

Милена Тодорова пък използва общо 4 допълнителни патрона (3 от положение легнал + 1 на прав), и въпреки това, с изключително бързо ски бягане, предаде своя пост като лидер, заедно с латвийките.

На трети пост Мария Здравкова също тръгна добре, свали първите пет мишени само с един допълнителен патрон, но от положение прав натрупа грешки и в крайна сметка трябваше да завърти две наказателни обиколки. Така тя изостана и предаде 12-а, а французойките вече бяха излезли на първо място.

На последния пост Валентина Димитрова ползва общо само два допълнителни изстрела и задържа това 12-о място, като завърши на 4:27.2 мин. след лидерката на френския тим Жулия Симон.

От включването на женските щафети в олимпийската програма - в Албервил 1992 г., това е четвъртото най-силно представяне на България.

Нашият тим (Силвана Благоева, Надежда Алексиева, Ива Шкодрева-Карагьозова) бе четвърти през 1992-а, когато състезанието беше 3х7.5 км, а също и в Солт Лейк Сити 2002 (Павлина Филипова, Ирина Никулчина, Ива Шкодрева-Карагьозова, Екатерина Дафовска). В Торино 2006 Павлина Филипова, Радка Попова, Ирина Никулчина и Екатерина Дафовска се класираха осми.

На трасето в Антхолц-Антерселва днес Франция (Камий Бене, Лу Жанмоно, Осеан Мишелон и Жулия Симон) спечели втората си титла в женските щафети след първата в Албервил 1992. Французойките правиха наказателна обиколка и ползваха 6 допълнителни патрона, но убедително победиха с време 1:10:22.7 ч. След тях, на 51.3 сек. останаха шведките (1 нак. об.+7 доп. патрона), а на 1:07.1 мин. - норвежките (0+7).

Последното българско участие в биатлона на игрите в Милано Кортина 2026 ще е масовият старт при жените в предпоследния ден - 21 февруари (събота). Тогава на старт ще застанат двете ни големи надежди - Лора Христова и Милена Тодорова.

КОМЕНТАРИ

"Много ни вървяха ските днес. Много съм доволна, особено по трасето. Мисля, че се движех доста добре. Използвах малко повече допълнителни патрони, но бях доста спокойна на стрелбището - заяви Милена Тодорова . - Това ми дава повече самочувствие за съботния масов старт. Смятам, че ще имам сили. Все пак сме се подготвяли за това състезание. Пропускахме стартове, аз и допълнително трябваше да почивам заради разболяването, така че нямам чак толкова натрупана умора. Няма да правя нищо по-специално на тренировките. Ще гледам да намеря ритъма на стрелба и оптималното ниво в бягането".