За Алберт Попов игрите приключиха, преди да започнат

Българската звезда на алпийските ски Алберт Попов претърпя крах на олимпийските игри в Милано Кортина 2026. При третото си участие в най-големия зимен форум 28-годишният софиянец не успя да стигне до финала дори на I манш в своята коронна дисциплина - слалома.

Първата част от състезанието на пистата "Стелвио" в Бормио се проведе при изключително тежки условия - с обилен снеговалеж и мъгла почти по цялото трасе. Въпреки това Попов стартира агресивно и се движеше сравнително уверено до средата на пистата, когато пропусна врата и отпадна.

"Яд ме е, трудно ми е да намеря думи. Не съм се притеснявал, даже бях твърде спокоен. Бях убеден, че се намирам в свои води - коментира силно разочарованият Алберт пред БНТ. - Лошото време не е оправдание. Аз съм силен в такива моменти. В Кицбюел първото ми влизане в Топ 10 беше при подобно време. Може би една врата не нацелих както трябва и това ми коства цялото трасе. Минах първите две трудни секции, почувствах се много комфортно и започнах да напъвам. Точно три врати преди комбинацията един завой ме свлече, изгубих линията и оттам грешката ме изкара от трасето."

За разлика от предните си две олимпийски участия, тази година най-добрият ни скиор реши да не участва в гигантския слалом и концентрира цялата си подготовка за най-техничната дисциплина. Българинът отиде в Италия с реномето на 9-и от слалома на игрите в Пекин 2022, където постигна и 17-о място в гигантския. Във визитката си той има също и 28-о място в гигантския слалом от олимпийския си дебют в ПьонгЧанг 2018.

"Това са буквално две спускания на четири години и се случва само на трима души. Вярвам, че има нещо запазено и за мен. Има световни първенства, има и следваща олимпиада. Още една със сигурност ще направя, а след това ще видим", коментира Алберт пред БНТ.

Разочароващо приключи надпреварата и за другия ни скиор олимпиец в Милано Кортина 2026 - Калин Златков. 25-годишният дебютант на игрите също пропусна врата и приключи участие по средата на I манш. Той все пак записа едно успешно състезание на олимпиадата - 37-о място в гигантския слалом.

Днешният слалом се оказа непосилно предизвикателство за повече от половината участници. В стартовия списък бяха заявени 96 алпийци, от които до финала на I манш стигнаха едва 46 състезатели. От останалите 50 отпаднаха 49 (включително Попов и Златков), а един се отказа и изобщо не стартира.

С най-добро време в първия манш се отличи норвежецът Атле Лие Макграт, който се спусна първи по пистата и финишира за 56,14 сек. Най-близо до него бяха швейцарецът Лоик Меяр (+0,59 сек.) и австриецът Фабио Гщрайн (+0,94 сек.).

Вторият манш обаче се разви кошмарно за лидера, който този път трябваше да мине трасето последен от Топ 30. Макграт пропусна врата в самото начало на спускането си и огорчен напусна пистата, захвърляйки гневно щеките и ските си.

Олимпийски шампион стана Меяр с общо време 1:53,61 мин., а сребро и бронз заслужиха Гщрайн (+0,35 сек.) и норвежецът Хенрик Кристоферсен (+1,13 сек.). Златото е историческо за Швейцария, която нямаше свой олимпийски шампион на слалом при мъжете от близо 80 години. Последният представител на алпийската държава, спечелил титлата в най-техничната дисциплина, беше Еди Райналтер на домашните игри в Санкт Мориц 1948.