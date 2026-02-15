Медия без
Клаебо вече е шампион №1 в историята на зимните игри

Норвежкият ски бегач спечели безпрецедентен 9-и златен медал

15 Февр. 2026
Загърнати в норвежкото знаме, Емил Иверсен, Мартин Нйенгет и Ейнар Хедегарт чакат своя съотборник Йоханес Клаебо да се присъедини към шампионското парти след финала на щафетата на 4х7,5 км ски бягане.
ЕПА/БГНЕС
Норвежкият ски бегач Йоханес Клаебо отвори нова страница в историята на зимните олимпийски игри. 29-годишният състезател от Осло се превърна в първия спортист с 9 златни медала от най-големия форум в "белите" дисциплини.

Клаебо подпечата титлата на Норвегия в щафетата на 4х7,5 км и заслужи четвъртото си шампионско отличие от игрите в Милано Кортина 2026. От началото на XXV зимна олимпиада той вече спечели състезанията на 10+10 км скиатлон, 1,6 км спринт и 10 км св. стил. Освен това притежава три олимпийски титли от ПьонгЧанг 2018 (в индивидуалния спринт, отборния спринт и щафетата на 4х10 км) и две от Пекин 2022 (в индивидуалния спринт и отборния спринт).

До края на игрите в Италия Йоханес ще участва също в отборния спринт и масовия старт на 50 км и има шанс да спечели всички шест възможни златни медала от един форум. Нещо, което той вече постигна на домашното си световно първенство в Трондхайм 2025.

До вчера Клаебо делеше първото място във вечната ранглиста на най-успешните шампиони от зимните игри с трима свои сънародници, прекратили кариерите си с по 8 олимпийски отличия от злато. Двама от тях също са ски бегачи - великите Бьорн Дели и Марит Бьорген, а третият е иконата на биатлона Оле Ейнар Бьорндален.

В днешната щафета живата легенда Йоханес Клаебо бяга на последния четвърти пост и увеличи преднината на своя отбор от 12,2 сек. на 22,2 сек. в крайното класиране. Първите трима състезатели за Норвегия бяха Емил Иверсен, Мартин Нйенгет и Ейнар Хедегарт, като тимът финишира с общо време 1:04:24,5 ч.

На втора позиция завърши четворката на Франция (Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож, Виктор Ловера), а с бронзовите медали се окичи квартетът на домакините от Италия (Давиде Граз, Елия Барп, Мартино Кароло, Федерико Пелегрино) с 47,9 сек. пасив спрямо шампионите.

