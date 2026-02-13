Медия без
Клаебо изравни рекорда с 8-о олимпийско злато

Един от българските ски бегачи влезе в Топ 50 на 10 км в Милано Кортина 2026

13 Февр. 2026
Йоханес Клаебо лежи на снега, останал без дъх след финалния спринт в състезанието на 10 км ски бягане, осигурил му осми златен медал от зимни олимпийски игри.
Живата легенда на ски бягането Йоханес Клаебо записа името си редом до трима свои велики сънародници на върха във вечната ранглиста на зимните олимпийски игри. 29-годишният норвежец триумфира в състезанието на 10 км св. стил в Милано Кортина 2026 и спечели осмия си златен медал от най-големия форум в "белите" спортове.

Това е абсолютният рекорд за най-много шампионски титли от зимната олимпиада. Двама от останалите трима с по толкова златни отличия също са ски бегачи - Бьорн Дели и Марит Бьорген. Третият е иконата на биатлона Оле Ейнар Бьорндален. Всички от Норвегия.

В своята визитка Клаебо има три титли от игрите в ПьонгЧанг 2018 (в индивидуалния спринт, отборния спринт и щафетата на 4х10 км), две от Пекин 2022 (в индивидуалния спринт и отборния спринт) и вече три от Милано Кортина 2026 (след тези в скиатлона на 20 км и индивидуалния спринт). Още до края на XXV зимни игри той ще има шанс да излезе еднолично начело по олимпийски титли при оставащите му три дисциплини: щафетата на 4х7,5 км, отборния спринт и масовия старт на 50 км.

Днес Клаебо измина дистанцията за 20:36,2 мин. и остави на 4,6 сек. зад себе си Матис Делож от Франция и на 14 сек. сънародника си Ейнар Хедегарт, които допълниха призовата тройка.

В състезанието участваха общо 113 ски бегачи, сред които и двамата български олимпийци в този спорт при мъжете. Марио Матиканов успя да намери място в Топ 50, класирайки се 49-и с изоставане от 2:24,3 мин. спрямо шампиона. Даниел Пешков пък се нареди 67-и с пасив от 3:18,6 мин.

