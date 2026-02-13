Клаебо изравни рекорда с 8-о олимпийско злато

Живата легенда на ски бягането Йоханес Клаебо записа името си редом до трима свои велики сънародници на върха във вечната ранглиста на зимните олимпийски игри. 29-годишният норвежец триумфира в състезанието на 10 км св. стил в Милано Кортина 2026 и спечели осмия си златен медал от най-големия форум в "белите" спортове.
Това е абсолютният рекорд за най-много шампионски титли от зимната олимпиада. Двама от останалите трима с по толкова златни отличия също са ски бегачи - Бьорн Дели и Марит Бьорген. Третият е иконата на биатлона Оле Ейнар Бьорндален. Всички от Норвегия.
В своята визитка Клаебо има три титли от игрите в ПьонгЧанг 2018 (в индивидуалния спринт, отборния спринт и щафетата на 4х10 км), две от Пекин 2022 (в индивидуалния спринт и отборния спринт) и вече три от Милано Кортина 2026 (след тези в скиатлона на 20 км и индивидуалния спринт). Още до края на XXV зимни игри той ще има шанс да излезе еднолично начело по олимпийски титли при оставащите му три дисциплини: щафетата на 4х7,5 км, отборния спринт и масовия старт на 50 км.
Днес Клаебо измина дистанцията за 20:36,2 мин. и остави на 4,6 сек. зад себе си Матис Делож от Франция и на 14 сек. сънародника си Ейнар Хедегарт, които допълниха призовата тройка.
В състезанието участваха общо 113 ски бегачи, сред които и двамата български олимпийци в този спорт при мъжете. Марио Матиканов успя да намери място в Топ 50, класирайки се 49-и с изоставане от 2:24,3 мин. спрямо шампиона. Даниел Пешков пък се нареди 67-и с пасив от 3:18,6 мин.