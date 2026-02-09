ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 10 ФЕВРУАРИ

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

ПРИЗЬОРИ



Ски бягане

Спринт (жени): 1. Лин Сван (Швеция) - 4:03,05 мин.; 2. Йона Сундлинг (Швеция) - +1,59 сек.; 3. Мая Далквист (Швеция) - +4,83 сек.; ... 75. Калина Недялкова - +44,93 сек. в квалификацията

Спринт (мъже): 1. Йохнес Клаебо (Норвегия) - 3:39,74 мин.; 2. Бен Огдън (САЩ) - +0,87 сек.; 3. Оскар Вике (Норвегия) - +6,81 сек.; ... 73. Даниел Пешков - +30,32 сек. в квалификацията; ... 74. Марио Матиканов - +30,60 сек. в квалификацията



Биатлон

20 км индивидуално (мъже): 1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) - 51:31,5 мин. (0 грешки); 2. Ерик Перо (Франция) - +14,8 сек. (1); 3. Стурла Лаеграйд (Норвегия) - +48,3 сек. (1); ... 22. Благой Тодев - +5:03,4 мин. (2); ... 69. Антон Синапов - +9:18,6 мин. (4); ... 75. Владимир Илиев - +9:51,3 мин. (9); ... 78. Константин Василев - +10:23,6 мин. (9)



Алпийски ски

Отборна комбинация (жени): 1. Австрия 2 (Ариане Редлер, Катарина Хубер) - 2:21,66 мин.; 2. Германия (Кира Вайдле-Винкелман, Ема Айхер) - +0,05 сек.; 3. САЩ 2 (Джаклин Уайлс, Пола Молцан) - +0,25 сек.



Ски свободен стил

Слоупстайл (мъже): 1. Бирк Рууд (Норвегия) - 86,28 т.; 2. Алекс Хол (САЩ) - 85,75 т.; 3. Лука Харингтън (Нова Зеландия) - 85,15 т.



Шорттрек

Смесено отборно, щафета: 1. Италия (Елиза Конфортола, Ариана Фонтана, Томас Надалини, Пиетро Сигел) - 2:39,19 мин.; 2. Канада (Ким Бутен, Кортни Саро, Уилям Данджину, Феликс Русел) - 2:39,258 мин.; 3. Белгия (Тинеке ден Дулк, Хане Десмет, Стайн Десмет, Вард Петре) - 2:39,353 мин.



Кърлинг

Смесени двойки, мач за бронза: Великобритания (Дженифър Додс, Брус Мауат) - Италия (Стефания Константини, Амос Мосанер) 3:5

Смесени двойки, финал: Швеция (Изабела Врано, Расмус Врано) - САЩ (Кори Тийзе, Кори Дропкин) 6:5



Шейни

Единично (жени): 1. Юлия Таубиц (Германия) - 3:30,625 мин.; 2. Елина Бота (Латвия) - +0,918 сек.; 3. Ашли Фаркухарсон (САЩ) - +0,957 сек.



Ски скокове

Смесено отборно: 21:00 ч.

Хокей на лед

Жени, групова фаза: Япония - Швеция 0:4, Италия - Германия 1:2, Канада - САЩ 21:10 ч., Финландия - Швейцария 22:10 ч.

