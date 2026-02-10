Олимпийците ни останаха извън Топ 70 в ски бягането

ЕПА/БГНЕС Живата легенда Йоханес Клаебо спечели трето поредно злато в спринта на олимпийските игри след ПьонгЧанг 2018 и Пекин 2022.

И тримата български представители в ски бягането на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 се представиха посредствено в спринта на 1,6 км класически стил. Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова отпаднаха още в квалификациите, завършвайки извън Топ 70.

При жените Недялкова се класира 75-а сред общо 89 участнички. В дебютното си състезание на олимпиада 24-годишната ни националка преодоля трасето в Тезеро за 4:21,14 мин. и изостана на близо 45 сек. от най-бързото време и на повече от половин минута от Топ 30, които продължиха към 1/4-финалите.

Първа в пресявките стана шведката Лин Сван с 3:36,21 мин., а трийсетицата затвори американката Лорън Йортберг с 3:49,23 мин. Впоследствие Сван спечели и златото, завършвайки за 4:03,05 мин. във финала. На почетната стълбичка се качиха още две шведки - Йона Сундлинг (+1,59 сек.) и Мая Далквист (+4,83 сек.).

В мъжката надпревара Пешков (23 г.) и Матиканов (21 г.) финишираха непосредствено един зад друг - съответно 73-ти и 74-ти. Пасивът им спрямо най-добрия резултат беше над 30 сек., а спрямо 30-ото място - 19 сек.

Най-бърз в квалификацията беше 6-кратният олимпийски шампион и защитаващ златото в дисциплината от игрите в ПьонгЧанг 2018 и Пекин 2022 Йоханес Клаебо от Норвегия с 3:07,37 мин. На 30-а позиция завърши шведът Йохан Хегстрьом с 3:18,73 мин. В състезанието участваха общо 93-ма бегачи.

Живата легенда Клаебо спечели и седмия си златен медал, триумфирайки във финала с време 3:39,74 мин. За среброто се пребори американецът Бен Огдън (+0,87 сек.), а с бронза се окичи норвежецът Оскар Вике (+6,81 сек.).