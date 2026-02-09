Армения и Азербайджан се скараха политически в Милано Кортина 2026

ЕПА/БГНЕС Родената в Москва Карина Акопова бе знаменосец на арменската делегация при откриването на игрите= Арменските спортисти в Милано Кортина 2026 са общо петима, а азербайджанските - само двама.

Голямо политическо напрежение възникна между олимпийските делегации на Армения и Азербайджан и се наложи намесата на МОК и на международния кънки съюз ISU, за да утихнат временно страстите.

В ябълка на раздора се превърна заглавието на музикалната композиция, която арменската спортна двойка Карина Акопова и Никита Рахманин, посочи за своята кратка програма. "Арцах" е написана от родения в Ереван композитор Ара Геворгян.

ARTSAKH Ara Gevorgyan Music, arrangement and keyboards by Ara GevorgyanDuduk by Jivan Gasparyan,Dhols by Norayr Sharoyan,Guitar by Karo Sarafyan,Armenian National Philharmonic Orc... ARTSAKH Ara Gevorgyan Music, arrangement and keyboards by Ara GevorgyanDuduk by Jivan Gasparyan,Dhols by Norayr Sharoyan,Guitar by Karo Sarafyan,Armenian National Philharmonic Orc...

Арцах е арменското наименование на спорния регион, наричан от Азербайджан Нагорни Карабах, и се използваше от арменската администрация, която го контролираше в продължение на десетилетия. Преди три месеца двете държави подписаха, с посредничеството на САЩ, мирно споразумение, насочено към нормализиране на отношенията след кървавите конфликти, макар споровете около региона да остават все така чувствителна тема.

Азербайджанският олимпийски комитет поиска отхвърляне на наименованието "Арцах", заявявайки, че то предполага териториални претенции върху земя, международно призната като част от Азербайджан. В протеста до МОК и ISU той посочи, че използването на това име би вкарало политически послания в олимпийските състезания и рискува да наруши принципите на Олимпийската харта, изискващи политически неутралитет на Игрите.

„Олимпийските игри са символ на мир, приятелство и взаимно уважение между народите - заяви азербайджанският комитет. - Неприемливо е те да се използват за политически и сепаратистки пропагандни цели.“

В резултат на протеста и МОК, и ISU, преразгледаха въпроса и официалната програма беше изменена, съобщава "Гардиън". Промяната е всъщност козметична, защото мелодията остава, но е посочена като „Музика от Ара Геворгян“.

Така родените в Русия Акопова (тя бе знаменосец на Армения на откриването) и Рахманин ще изпълнят кратката си програма под същия музикален съпровод на 15 февруари. Двамата използваха семейните арменски корени на Акопова и преминаха преди 4 години към арменската кънки федерация.

Азербайджан пък ще бъде представен във фигурното пързаляне само от Владимир Литвинцев (също роден в Русия), което означава, че фигуристите от двете държави няма да са преки съперници в турнира в Милано.

Иначе спорната мелодия е в "оборот" на елитно ниво от поне две десетилетия. Използвана бе от руския фигурист Александър Абт на олимпийските игри в Солт Лейк Сити 2002 г. По-късно бе в програмите на грузинката Елен Гедеванишвили на игрите в Торино 2006 и на арменската танцова двойка Вазген Азроян и Анастасия Гребенкина през сезон 2007/08. Съвсем наскоро, през сезон 2021/22, тя бе включена и в репертоара на Аделия Петросян, руската фигуристка от арменски произход, която ще участва в Милано Кортина 2026 като неутрална.

Музикалните селекции за олимпийското фигурно пързаляне обикновено се подават и одобряват чрез технически процеси, контролирани от ISU. Но въпреки това възникват и проблеми.

Миналата седмица на испанеца Томас-Лоренc Гуарино Сабате, например, замалко не му се наложи да промени кратката си олимпийска програма в последния момент, защото възникна спор около авторските права относно избраната от него музика по поредицата "Миньоните". Впоследствие от Universal Studios му даде нарочно разрешение и проблемът бе разрешен.