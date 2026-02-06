БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 8 ФЕВРУАРИ

Сноуборд
10:00 - жени, паралелен гигантски слалом, квалификация: Малена Замфирова (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
10:30 - мъже, паралелен гигантски слалом, квалификация: Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
11:00 - жени, паралелен гигантски слалом, елиминация: Малена Замфирова (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
11:30 - мъже, паралелен гигантски слалом, елиминация: Александър Кръшняк, Радослав Янков, Тервел Замфиров (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
14:00 - жени, паралелен гигантски слалом, 1/8-финали: Малена Замфирова (по БНТ 1)
14:24 - мъже, паралелен гигантски слалом, 1/8-финали: Радослав Янков, Тервел Замфиров (по БНТ 1)
15:00 - мъже, паралелен гигантски слалом, 1/4-финали: Тервел Замфиров (по БНТ 1 и Евроспорт 2)
15:19 - мъже, паралелен гигантски слалом, 1/2-финали: Тервел Замфиров (по БНТ 1 и Евроспорт 2)
15:36 - мъже, паралелен гигантски слалом, финал за бронза: Тервел Замфиров (по БНТ 1 и Евроспорт 2)
Ски бягане
13:30 - мъже, 10+10 км скиатлон: Марио Матиканов, Даниел Пешков (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
Биатлон
15:05 - смесена щафета, 4х6 км: Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова, Милена Тодорова (по БНТ 3 и Евроспорт 1)