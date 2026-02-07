Спортът по телевизията - 8 февруари

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Марио Баутиста - Винисиус Оливейра

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Черно море"

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", финал, Джан Анда - Джао Синтун

11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Норвегия - Чехия

13:05 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, IV етап

16:00 Колокрос (мъже): "Трофей", Лил

18:00 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), III манш

18:50 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Франция - Швеция

20:10 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", IV ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже и жени), паралелен гигантски слалом, квалификации

12:25 Милано Кортина 2026: ски (жени), спускане

13:45 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 10+10 км скиатлон

15:00 Милано Кортина 2026: биатлон, смесена щафета

19:30 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), IV манш

20:30 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (отборно), волна програма

БНТ 1 / Евроспорт 2

14:00 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже и жени), паралелен гигантски слалом, финали

Макс спорт 1

10:30 Голф: "Катар Мастърс", IV ден

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, финал, Феликс Оже-Алиасим - Адриан Манарино

19:00 Волейбол (мъже): Купа на Италия, финал, "Итас" (Тренто) - "Рана" (Верона)

Диема спорт

12:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Септември" (София)

14:15 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Локомотив" (Пловдив)

16:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Берое"

19:30 НБА: "Бостън Селтикс" - "Ню Йорк Никс"

22:00 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Нова / Нова спорт

13:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №3, Александър Донски/Пьотр Нестеров - Сандер Жил/Йоран Влиген

15:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №4, Илиян Радулов - Рафаел Колиньон

18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №5, Александър Василев - Александер Блокс

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Утрехт" - "Фейенорд"

15:30 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - "Аякс"

17:45 Футбол: Ередивизи, "Грьонинген" - ПСВ "Айндховен"

20:00 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Рио Аве"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Алверка"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Валенсия"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Кристъл Палас"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Манчестър Сити"

21:45 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Парма"

16:00 Футбол: Серия А, "Лече" - "Удинезе"

19:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Интер"

21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Лацио"

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Суонзи" - "Шефилд Уензди"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - РБ (Лайпциг)

18:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Хофенхайм"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Хетафе"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Леванте"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Бетис"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

БНТ 3

16:30 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Левски София"

Евроспорт 1

16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 5000 м

23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Чехия - Финландия