Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 8 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Марио Баутиста - Винисиус Оливейра
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Черно море"

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", финал, Джан Анда - Джао Синтун
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Норвегия - Чехия
13:05 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, IV етап
16:00 Колокрос (мъже): "Трофей", Лил
18:00 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), III манш
18:50 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Франция - Швеция
20:10 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", IV ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже и жени), паралелен гигантски слалом, квалификации
12:25 Милано Кортина 2026: ски (жени), спускане
13:45 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 10+10 км скиатлон
15:00 Милано Кортина 2026: биатлон, смесена щафета
19:30 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), IV манш
20:30 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (отборно), волна програма

БНТ 1 / Евроспорт 2

14:00 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже и жени), паралелен гигантски слалом, финали

Макс спорт 1

10:30 Голф: "Катар Мастърс", IV ден
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, финал, Феликс Оже-Алиасим - Адриан Манарино
19:00 Волейбол (мъже): Купа на Италия, финал, "Итас" (Тренто) - "Рана" (Верона)

Диема спорт

12:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Септември" (София)
14:15 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Локомотив" (Пловдив)
16:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Берое"
19:30 НБА: "Бостън Селтикс" - "Ню Йорк Никс"
22:00 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Нова / Нова спорт

13:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №3, Александър Донски/Пьотр Нестеров - Сандер Жил/Йоран Влиген
15:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №4, Илиян Радулов - Рафаел Колиньон
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №5, Александър Василев - Александер Блокс

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Утрехт" - "Фейенорд"
15:30 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - "Аякс"
17:45 Футбол: Ередивизи, "Грьонинген" - ПСВ "Айндховен"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Рио Аве"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Алверка"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Валенсия"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Кристъл Палас"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Манчестър Сити"
21:45 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Парма"
16:00 Футбол: Серия А, "Лече" - "Удинезе"
19:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Интер"
21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Лацио"

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Суонзи" - "Шефилд Уензди"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - РБ (Лайпциг) 
18:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Хофенхайм"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Хетафе"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Леванте"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Бетис"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

БНТ 3

16:30 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Левски София"

Евроспорт 1

16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 5000 м
23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Чехия - Финландия

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?