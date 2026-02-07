Спортът по телевизията - 8 февруари

Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Марио Баутиста - Винисиус Оливейра
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Черно море"
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", финал, Джан Анда - Джао Синтун
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Норвегия - Чехия
13:05 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, IV етап
16:00 Колокрос (мъже): "Трофей", Лил
18:00 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), III манш
18:50 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Франция - Швеция
20:10 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", IV ден
БНТ 3 / Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже и жени), паралелен гигантски слалом, квалификации
12:25 Милано Кортина 2026: ски (жени), спускане
13:45 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 10+10 км скиатлон
15:00 Милано Кортина 2026: биатлон, смесена щафета
19:30 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), IV манш
20:30 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (отборно), волна програма
БНТ 1 / Евроспорт 2
14:00 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже и жени), паралелен гигантски слалом, финали
Макс спорт 1
10:30 Голф: "Катар Мастърс", IV ден
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, финал, Феликс Оже-Алиасим - Адриан Манарино
19:00 Волейбол (мъже): Купа на Италия, финал, "Итас" (Тренто) - "Рана" (Верона)
Диема спорт
12:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Септември" (София)
14:15 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Локомотив" (Пловдив)
16:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Берое"
19:30 НБА: "Бостън Селтикс" - "Ню Йорк Никс"
22:00 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Лос Анджелис Клипърс"
Нова / Нова спорт
13:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №3, Александър Донски/Пьотр Нестеров - Сандер Жил/Йоран Влиген
15:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №4, Илиян Радулов - Рафаел Колиньон
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №5, Александър Василев - Александер Блокс
Ринг
13:15 Футбол: Ередивизи, "Утрехт" - "Фейенорд"
15:30 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - "Аякс"
17:45 Футбол: Ередивизи, "Грьонинген" - ПСВ "Айндховен"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Рио Аве"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Алверка"
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Валенсия"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Кристъл Палас"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Манчестър Сити"
21:45 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Парма"
16:00 Футбол: Серия А, "Лече" - "Удинезе"
19:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Интер"
21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Лацио"
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Суонзи" - "Шефилд Уензди"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - РБ (Лайпциг)
18:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Хофенхайм"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Хетафе"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Леванте"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Бетис"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
БНТ 3
16:30 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Левски София"
Евроспорт 1
16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 5000 м
23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Чехия - Финландия