ЦСКА се върна пестеливо в Топ 3

ЦСКА се отърси от загубата от "Септември" в миналия кръг и спечели с 1:0 домакинството си срещу "Ботев" (Вр) в мач от XXIV кръг на Първа лига. Благодарение на победа №12 в първенството този сезон "червените" успяха да се върнат в Топ 3 и имат вече 43 т. и по-добър баланс от "ЦСКА 1948", който утре гостува срещу "Локомотив" (Пд). Напред са лидерът "Левски" (56) и шампионът "Лудогорец" (44), които играят помежду си утре в Разград.

Днешният успех на "червените" обаче не бе съпроводен с убедителна игра. Домакините направиха куп пропуски, като се "отличиха" Лео Перейра, Леандро Годой, Петко Панайотов, Анхело Мартино, Лумбард Делова. В крайна сметка Годой се разписа в 69-ата минута с глава след центриране на Джеймс Ето'о. Това бе 11-то попадение на аржентинеца в първенството този сезон. В 77-ата минута и Перейра вкара, но голът беше отменен заради засада.

В следващия кръг ЦСКА приема "Локомотив 1929" (Сф) в неделя.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Ботев" (Вр) Тодор Симов коментира: "Направихме страхотен мач, страхотен "Ботев" (Враца). Затруднихме максимално ЦСКА. Една груба и фрапантна грешка ни коства точката. Мисля, че равенство нямаше да е незаслужено. В атака първите 15 минути тръгнахме много добре, бяхме разучили противника, искахме да се възползваме от техните слабости. В защита се получиха нещата почти перфектно. Перфектни щяха да са, ако не бяхме допуснали гол. Един гол ни липсва, за да се отпушим. Играта на отбора е добра. Последните 5-6 минути предприемхе риск, искахме точка."

Наставникът на ЦСКА Христо Янев каза: "Не искаме да постигаме лесни победи, а да се трудим. Поздравявмам отбора за постоянството. Продължихме натиска и през второто полувреме. Трябва да разберем, че трябва да се борим за всичко, от което имаме нужда. Трябва да печелим точки с работа и с много труд. Изиграхме добър мач чисто във футболно отношение. Не реализирахме повечето от ситуациите, които създадохме. По-важно е начинът, по който достигаме до ситуациите. В предходния мач нямахме толкова ситуации. Отборите срещу нас избират стил, който да ни затрудни. От нас зависи как ще се представим в противниковотоо поле. Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа. Ако не го постигнем, никой от нас няма място в отбора."