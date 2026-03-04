Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦСКА се върна пестеливо в Топ 3

"Червените" спечелиха с 1:0 домакинството си срещу "Ботев" (Вр)

Днес, 20:37
Бразилското крило Лео Перейра (вдясно) избутва футболиста на "Ботев" (Вр) Владислав Найденов по време на днешния мач на ст. "Васил Левски".
БГНЕС
Бразилското крило Лео Перейра (вдясно) избутва футболиста на "Ботев" (Вр) Владислав Найденов по време на днешния мач на ст. "Васил Левски".

ЦСКА се отърси от загубата от "Септември" в миналия кръг и спечели с 1:0 домакинството си срещу "Ботев" (Вр) в мач от XXIV кръг на Първа лига. Благодарение на победа №12 в първенството този сезон "червените" успяха да се върнат в Топ 3 и имат вече 43 т. и по-добър баланс от "ЦСКА 1948", който утре гостува срещу "Локомотив" (Пд). Напред са лидерът "Левски" (56) и шампионът "Лудогорец" (44), които играят помежду си утре в Разград.

Днешният успех на "червените" обаче не бе съпроводен с убедителна игра. Домакините направиха куп пропуски, като се "отличиха" Лео Перейра, Леандро Годой, Петко Панайотов, Анхело Мартино, Лумбард Делова. В крайна сметка Годой се разписа в 69-ата минута с глава след центриране на Джеймс Ето'о. Това бе 11-то попадение на аржентинеца в първенството този сезон. В 77-ата минута и Перейра вкара, но голът беше отменен заради засада.

В следващия кръг ЦСКА приема "Локомотив 1929" (Сф) в неделя.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Ботев" (Вр) Тодор Симов коментира: "Направихме страхотен мач, страхотен "Ботев" (Враца). Затруднихме максимално ЦСКА. Една груба и фрапантна грешка ни коства точката. Мисля, че равенство нямаше да е незаслужено. В атака първите 15 минути тръгнахме много добре, бяхме разучили противника, искахме да се възползваме от техните слабости. В защита се получиха нещата почти перфектно. Перфектни щяха да са, ако не бяхме допуснали гол. Един гол ни липсва, за да се отпушим. Играта на отбора е добра. Последните 5-6 минути предприемхе риск, искахме точка."

Наставникът на ЦСКА Христо Янев каза: "Не искаме да постигаме лесни победи, а да се трудим. Поздравявмам отбора за постоянството. Продължихме натиска и през второто полувреме. Трябва да разберем, че трябва да се борим за всичко, от което имаме нужда. Трябва да печелим точки с работа и с много труд. Изиграхме добър мач чисто във футболно отношение. Не реализирахме повечето от ситуациите, които създадохме. По-важно е начинът, по който достигаме до ситуациите. В предходния мач нямахме толкова ситуации. Отборите срещу нас избират стил, който да ни затрудни. От нас зависи как ще се представим в противниковотоо поле. Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа. Ако не го постигнем, никой от нас няма място в отбора."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦСКА, Ботев Враца, Христо Янев, Тодор Симов

Още новини по темата

Опашкар подряза крилете на ЦСКА
28 Февр. 2026

Три български клуба са в световния Топ 500 за последните 5 години
25 Февр. 2026

Късна победа качи ЦСКА на третото място
21 Февр. 2026

Фаворитите за купата се паднаха един срещу друг на 1/2-финалите
18 Февр. 2026

ЦСКА би "ЦСКА 1948" втори път за 4 дни
14 Февр. 2026

Само един наш клуб в световния Топ 500 прогресира
11 Февр. 2026

ЦСКА елиминира "ЦСКА 1948"
10 Февр. 2026

Футболист на ЦСКА беше арестуван
09 Февр. 2026

Новите перли изковаха 15-ата победа на "Левски" в Първа лига
07 Февр. 2026

ЦСКА влезе в Топ 4 след обрат срещу един от кошмарите си
06 Февр. 2026

Видни фактори настояват стадионът на ЦСКА да носи името на Димитър Пенев
12 Яну. 2026

Янев: ЦСКА вече не е еднодневка
06 Яну. 2026

ЦСКА кръсти академията си на Димитър Пенев
04 Яну. 2026

Валтер Папазки официално стана собственик на ЦСКА
18 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?