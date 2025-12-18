Медия без
Валтер Папазки официално стана собственик на ЦСКА

Досега клубът формално бе притежание на “Фонд Спорт“ ООД, а седалището на новия собственик е в Дряново

Днес, 15:47
Валтер Папазки
БГНЕС
Валтер Папазки

Фондация "ЦСКА - Червени сърца", с председател Валтер Папазки, е новият собственик на ПФК ЦСКА EАД, след катo "Фонд Спорт" ООД прехвърли безвъзмездно 100% от акциите в клуба. Това се съобщава на клубния сайт.

По този начин собствеността на Папазки върху "червения" клуб вече е официализирана. Досега се знаеше, че той е собственикът, но това не бе документално, а председател на фондацията "Национален Фонд за Спорт, Култура, Изкуство и Наука", която е собственик на 100% от "Фонд Спорт" е Данаил Илиев, директор в компанията на Папазки - букмейкъра "Уинбет".

"Фондация „ЦСКА - Червени сърца“ е учредена през 2025 г. от Валтер Папазки и в нейните цели са осигуряването на финансова, институционална и медийна подкрепа на ПФК ЦСКА, работа за издигане на авторитета на клуба и сплотяване на неговите привърженици, както и да осигурява подкрепа на значими бивши футболисти, спортисти и деятели на ЦСКА. В целите на фондацията влизат също и подкрепа за клубове от различни спортове, които носят името ЦСКА", се казва в официалното съобщение.

Фондацията всъщност е учредена преди по-малко от месец - на 24 ноември. А седалището ѝ е в Дряново, на ул."Бачо Киро" (виж снимката).

В съобщението се изтъква, че засега няма да има промени в структурата и ръководството на ЦСКА.

"Няма промяна и в заявените цели: завръщане на ЦСКА на върха на българския футбол и в евротурнирите и изграждане на успешна детско-юношеска школа (ДЮШ) - допълват от клуба. - Основни приоритети в работата на клуба остават реконструкцията на стадион "Българска армия" и тренировъчната база на клуба в Панчарево, както и изграждането на материалната база на ДЮШ. Дейностите по тях продължават без прекъсване и по план."

