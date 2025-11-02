ЦСКА и "Левски" влязоха в победни серии преди дербито

БГНЕС Голмайсторът на Първа лига от миналия сезон Леандро Годой (на преден план) ликува след първата от двете си дузпи срещу "Монтана".

"Левски" и ЦСКА се подготвиха с победи за мача дежду двата отбора на 8 ноември. При това и двата тима влязоха в успешни серии, като една от двете (или двете) ще бъде прекъсната идната събота.

ЦСКА спечели, макар и трудно, четвъртата си победа в първенството този сезон - 3:1 в домакинството срещу "Монтана" от XIV кръг. Така "червените" записаха три поредни шампионатни успеха. Серията всъщност е от 4 победи, ако се брои и мачът срещу "Севлиево" (2:1) от 1/16-финалите за Купата на България.

Днешният двубой на ст. "Васил Левски" обаче ще остави доста теми за размисъл на треньора на ЦСКА, тъй като отборът му не бе толкова убедителен, колкото се очакваше.

Домакините поведоха в 12-ата мин. с гол на португалеца Бруно Жордао. "Монтана" обаче изравни при първата си по-сериозна атака. В 35-ата мин. Филип Еджике вкара с глава след центриране на Соломон Джеймс. И причина за това попадение бе една от честите грешки днес на централните защитници на "червените" Адриан Лапеня и Лумбард Делова.

Извън тези неразбирателства тимът на ЦСКА опитваше да наложи натиск, но не успяваше да го осъществи докрай. И победата в крайна сметка беше донесена от две индивидуални изяви на Леандро Годой. Голмайсторът на Първа лига от миналия сезон беше фаулиран на два пъти в наказателното поле на гостите и това доведе до дузпи, които аржентинецът вкара. В 42-ата мин. той беше изритан от Антон Тунгаров, а в допълнителното време след 90-ата мин. нарушение направи и Соломон Джеймс.

С този успех ЦСКА излезе на шесто място в класирането с 19 точки.

ЦСКА - Монтана 3:1 /репортаж/ Date: 02-11-2025 ,Watch the Game Highlights from PFC CSKA Sofia vs. PFC Montana 1921, 11/02/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: PFC CSKA Sofia, TeamB: PFC Montana 1921, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters ЦСКА - Монтана 3:1 /репортаж/ Date: 02-11-2025 ,Watch the Game Highlights from PFC CSKA Sofia vs. PFC Montana 1921, 11/02/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: PFC CSKA Sofia, TeamB: PFC Montana 1921, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters

ОТЗИВИ

След победата треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви: "Доволни сме, че победихме. Беше изключително важно за нас. Доволен съм от началните минути на мача. Второто полувреме не подходихме по същия начин, както през първите 15 минути, но най-важното е, че запазихме концентрация, успяхме да стигнем до победата и я постигнахме с добър резултат. Тази седмица изиграхме три мача и трябва да бъдем благодарни, че и трите завършиха с победи за нас. Да не забравяме, че само преди месец бяхме в позиция, при която бяхме на една загуба от последното място. Не трябва много да размишляваме върху това как постигаме победите, а да продължаваме да ги постигаме и да върнем увереността на отбора. За нас е важно да запазим смиреност. "Левски" е в много добра форма. В момента е отборът, който се бори да стане шампион. Показват много динамичен футбол, разполагат с много добър треньор, който вкарва своите идеи в отбора. Но това са временни позиции в класирането и не трябва да изхождаме от тях. На терена всички са равни."

Наставникът на "Монтана" Анатоли Нанков каза: "Започнахме прекалено уплашено. Бяхме респектиране от ЦСКА. Първите 15 минути започнаха ужасно лошо. След първия гол на ЦСКА футболистите се отпуснаха, но прекалено големия респект към ЦСКА може би първото полувреме си оказа влияние. След гола и второто полувреме можехме да реагираме по-добре. Не ни достигна майсторство и класа в завършващата фаза. Излязохме срещу ЦСКА да се опитаме да се надиграваме."

ЛИДЕРЪТ "ЛЕВСКИ" НЕ СРЕЩНА ПРОБЛЕМИ В КЪРДЖАЛИ

"Левски" подходи с пълна концентрация, както искаше треньорът Хулио Веласкес, и спечели безпроблемно с 3:0 гостуването си срещу "Арда". За "сините" това беше пета поредна победа в Първа лига и общо шеста, включая тази с 3:0 над "Хебър" в сряда за Купата на България.

Малийският национал Мустафа Сангаре отбеляза в 19-ата минута седмото си попадение този сезон в първенството, след като получи пас от Георги Костадинов и остана сам срещу вратаря на домакините Анатолий Господинов. В 50-ата мин. левият бек Майкон удвои след асистенция на Асен Митков отдясно. В 85-ата минута защитникът на "Арда" Емил Виячки си вкара автогол в опит да избие топката далеч от Евертон Бала.

Вратарят на "Левски" Светослав Вуцов демонстрира добра форма и в този мач, спасявайки опасни удари на Андре Шиняшики в 79-ата минута и на Вячеслав Велев в допълнителното време.

Проблем за "сините" преди мача с ЦСКА може да се окаже травмата на Мазир Сула, който беше сменен принудително в 56-ата минута.

След този мач "Левски" води с 35 точки, с 6 повече от втория - "ЦСКА 1948", който утре гостува срещу "Ботев" (Враца).

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес бе доволен след успеха: "Труден мач. Трудно беше при притежанието на топката и подаванията. На това обърнах внимание преди мача. Трябваше да усещаме моментите, в които да успокоим играта или да вдигнем ритъма. Показахме добър тайминг. Головете ни помогнаха да доминираме. Играчите разбраха отлично какво изисква мачът. Доволен съм от резултата, отношението и влагането на играчите. Всички играчи са в състояние да бъдат титуляри заради отношението им в тренировъчния процес. Винаги се опитвам да изляза с най-добрите стартови 11 и да регулираме игровото време. Трябва да се възстановим добре през следващата седмица. Както винаги, ще се подготвим по най-отговорния начин за следващия мач. Трябва да изглеждаме по най-добрия начин, за да спечелим."

Колегата му от "Арда" Александър Тунчев пък коментира: "Получихме отново доста нелепи голове. Беше равностоен мач, просто "Левски" се възползва от ситуациите, които създаде. Не бяха много, но ние също допринесохме за това нещо. Получаваме доста лесно голове от никакви ситуации. От друга страна трудно бележим голове. Имахме няколко ситуации, които не успяхме да изиграем добре. Ясно е, че не сме в най-добрата си форма. Програмата не е лесна, но трябва да бъдем по-концентрирани. Аз се старая да не им предаваме напрежение на играчите, в тренировъчния процес да вървят добре нещата."