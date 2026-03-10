Медия без
Треньорът на опашкаря в Първа лига подаде оставка

Акис Вавалис стана третият напуснал наставник в "Монтана" от началото на сезона

Днес, 12:59
Акис Вавалис спечели само една точка в шестте официални мача, в които води "Монтана" като треньор.
СПОРТАЛ
Треньорът на "Монтана" Акис Вавалис подаде оставка и тя беше приета от ръководството на клуба, съобщи "Спортал". Това се случи по-малко от денонощие след вчерашната загуба с 0:3 от "Лудогорец" в домакинството от XXV кръг, което се игра в Разград заради ремонт на терена в Монтана.

До момента не са известни мотивите на 40-годишния специалист. Той пое отбора на 29 декември, но записа доста слаби резултати до момента - едно равенство и пет загуби в шестте си официални мача от началото на 2026 г. Съответно Вавалис не успя да се справи към момента със задачата да изкара отбора от зоната на изпадащите. "Монтана" е на последно място с 16 точки и е първият, който във втората фаза на първенството със сигурност ще участва в третата група - тази, в която се определят изпадащите и отборът, който ще играе плейоф за оставане.

Така в "Монтана" стана трета треньорска смяна от началото на сезона. Преди Вавалис отборът беше воден от Танчо Калпаков и Анатоли Нанков.

Ключови думи:

Акис Вавалис, Монтана

