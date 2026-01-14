Медия без
Мъж с качулка преби известен адвокат посред бял ден

Това е третото посегателство срещу юриста от Монтана

Днес, 15:17
Полицията е отчела две предишни посегателства срещу този юрист от Монтана.
Илияна Кирилова
Известен адвокат от Монтана е бил пребит на 13 януари, става ясно от съобщение на прокуратурата. Води се разследване за нанесен побой от неизвестен извършител. Жертвата К.Б. е със средна телесна повреда - с фрактура на пръсти на ръката и мозъчно сътресение.

Нападението е извършено в 17:10 часа на ул. "Г.С.Раковски" в Монтана. Извършен е оглед на местопроизшествието и са иззети записи от камери.

От събраните до момента данни по делото е видно, че това не е първият случай на посегателство спрямо пострадалия К.Б., като това обстоятелство, както и професионалните му ангажименти, ще бъдат предмет на проверка и анализ в рамките на воденото разследване, добавят от държавното обвинение.

По неофициални данни адвокатът е нападнат от мъж с качулка, който му е нанесъл няколко удара най-вероятно с бухалка, съобщава "Конкурент". Юристът е закаран в спешния център на монтанската болница, където му е оказана хирургична помощ.

Това не е първото посегателство срещу този адвокат, припомня монтанското издание. Той е един от най-известните бракоразводни адвокати в града, занимава се с дела за имоти, защитава жертви на домашно насилие.

На 7 октомври  2019 г. бомба избухна пред гаража му в жилищната кооперация, където живее. Взривът, избухнал към 3,15 ч., и причинил пожар. Пострадаха апартаментите на първите етажи. Като по чудо не се стига до по-ужасни последици. Колата на адвоката изгоря напълно тогава. От ударната вълна едната врата на гаража е изхвърчала 10 метра.

Адвокатът свърза тогава атаката с работата си. През 2021 г. извършителят по прякор Баджика беше осъден на 8 години затвор. През миналата година той е починал зад решетките.

През 2022 г. бомба избухна пред вилата на адвоката в монтанско село.

