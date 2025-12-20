Медия без
Клуб от Първа лига смени втори треньор този сезон

"Монтана" се раздели с Анатоли Нанков след последния мач на отбора за годината

Днес, 18:05
Анатоли Нанков се задържа само 4 месеца на треньорския пост в "Монтана".
Анатоли Нанков вече не е треньор на "Монтана". Клубът се раздели по взаимно съгласие с него и помощниците му Илиян Памуков и Светлан Кондев. Решението е взето заради незадоволителните резултати, които не отговарят на поставените пред отбора цели.

Това е втората треньорска смяна в "Монтана" от началото на сезона. Нанков зае поста на 11 август, заменяйки Танчо Калпаков. Оттогава обаче отборът не успя да подобри резултатите си - 4 победи, 9 загуби и 4 равенства във всички турнири. В момента тимът е на 14-о място от 16 отбора и ще се бори за оставането си в Първа лига. Раздялата идва 6 дни след отпадането на 1/8-финалите за Купата на България след загуба с 0:4 от "Локомотив" (Пловдив).

В следващите дни ще бъде обявен новият треньор на "Монтана", чиято основна цел е да спаси отбора от изпадане.

