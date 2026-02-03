Расистки скандал помрачи триумфа на "Лудогорец" за Суперкупата на България

"Лудогорец" спечели Суперкупата на България за пети пореден път и общо девети. Лидерът в класирането на Първа лига "Левски", който беше амбициран да вземе трофей в първия си официален мач за годината, не успя да покаже повече класа от съперника си и загуби с 0:1 в двубоя, игран на стадион "Васил Левски".

В герой за разградчани се превърна ганаецът Бърнард Текпетей, който влезе в 69-ата минута и в следващата вкара гол, който се оказа и единствен. Самият мач предложи грозен футбол, а важен фактор за успеха на "Лудогорец" се оказа това, че тимът има две официални срещи повече от съперника си от началото на годината - тези в Лига Европа срещу "Рейнджърс" и "Ница".

След мача обаче именно Текпетей се оказа потърпевш от расистки обиди от фенове на "Левски". При прибирането си към съблекалните към него бяха отправяни маймунски звуци. Той беше наричан и "маймуна" от привърженици на "сините".

Иначе "Левски" имаше едно сериозно положение за гол преди това - в 55-ата минута Мустафа Сангаре излезе сам срещу вратаря на шампионите Серджио Падт, но последният спаси. В 82-ата минута пък националът в състава на "Лудогорец" Ивайло Чочев пропусна да удвои.

Главният рефер Мариян Гребенчарски като цяло се справи с мача, макар че малко след почивката футболистите на "Левски" имаха претенции да бъде показан втори жълт картон за Дерой Дуарте за нарушение срещу Майкон.

ОТЗИВИ

Доволният треньор на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо заяви след победата: "Обичам този състав, този клуб, този персонал! Говорихме много, че трябва да опитваме да печелим единоборства, да има добра дистанция. Започнахме не по най-добрия начин. След 15-20 минути игра поехме инициативата. През второто полувреме вкарахме страхотен гол. Имахме възможност за втори или трети. Най-важен е начинът, по който играеш в атака - да си близо до съперника. Играем както искам. Този мач бе полезен за нас. "Левски" е добър отбор, трябва да сме концентрирани срещу такива съперници. А в Норвегия на това време му казваме лято."

Колегата му от "Левски" Хулио Веласкес коментира: "Приемаме загубата и поздравявам противника. Изключително горд съм с моите футболисти. Смятам, че направихме добър мач и мисля, че спокойно можеше да го спечелим. Малките детайли определиха разликата. Имахме и ние нашите възможности да спечелим този мач. След техния гол липсваше спокойствието, за да вземем по-правилни решение. Това е нормално. Изправихме се срещу много добър отбор. Успяхме да неутрализираме силните им страни. Тръгвам си много горд от моите футболисти. Благодарен съм на публиката, за начина, по който ни подкрепяше. За съжаление не можахме да им подарим победата днес. Разочаровани сме, защото искаш да спечелиш мача и трофея, но това е спортът. Винаги мислим положително. Вдигаме главите и мислим за мача през уикенда."

Собственикът на "Левски" Наско Сираков се опита да подходи философски след загубата: "В един такъв мач, в който се решава купа, който допусне грешка първи, плаща скъпо. Допуснахме гол в 70-ата минута, когато топката беше в нас, елементарно. Загубихме една битка, но войната тепърва започва. Никой от нас не прави трагедии след един такъв мач. Затова бях в съблекалнята да им кажа: "Горе главите и напред към мача в събота (б.ред. - срещу "Ботев", Враца). Изключително доволен съм от представянето на отбора и съм напълно спокоен."

Изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров пък се усъмни за неотсъдена дузпа в ущърб на тима му: "Равностоен мач. Не мисля, че ни надиграха "Лудогорец", но им честитя Суперкупата. Видяхме, че има върху какво да работим. Надявам се да вземем реванш в Разград (б.ред. - за Купата на България). Като цяло съдията се справи добре. В 88-ата минута имаше задържане на Сангаре - ще го погледна още един път. Дали не е в наказателното поле…"