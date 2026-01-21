Медия без
"Лудогорец" ще използва срещу "Рейнджърс" собственото му оръжие

Ще създадем положения утре, уверен е треньорът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо

Днес, 20:23
Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо изрази на официалната пресконференция в Глазгоу, че утре тимът му ще изнесе силен мач срещу "Рейнджърс".
Голямата сила на "Рейнджърс" е ефективността при статични положения, но "Лудогорец" е готов за това и дори на свой ред ще се възползва при тези моменти. Това обяви треньорът на българския шампион Пер-Матиас Хьогмо преди мача между двата отбора утре в Глазгоу от турнира Лига Европа.

На официалната пресконференция преди мача норвежецът каза: "Ако погледнете в последните им мачове, те подобриха играта си. Играят много директно. В последните шест мача имат само победи и два допуснати гола. "Рейнджърс" е много силен отбор на статични положения. Вкараха 8 гола в последните 11 мача. Знаем за това им оръжие, но ние сме играли срещу такъв тип отбори. Ние обаче можем да използваме тези положения също, като след тяхно положение можем да организираме контраатака."

Хьогмо обаче е уверен, че "Лудогорец" ще се представи достойно в първия си официален мач за 2026 г.: "За нас е важно да използваме силата си и да продължим да атакуваме и да създаваме шансовете си. Футболистите обичат да играят на подобна атмосфера. Страхотно е да играем на такъв стадион, пълен с фенове. Ние сме много доволни, че сме в ситуация, при която имаме за какво да се борим. Знаем, че ще създадем шансове и имаме увереност, но все пак се изправяме срещу един добър отбор."

Евентуална победа утре ще остави реални шансовете на "Лудогорец" да попадне сред 24-ите отбора, които продължават в плейофната фаза на Лига Европа. В момента разградчани са на 23-о място.

В полза на българския шампион са проблемите в шотландския съперник. Мениджърът Дани Рьол няма да може да разчита на 11 играчи заради контузии или липса на картотеки в УЕФА.

Двубоят на ст. "Айброкс" е от 22:00 ч. българско време и ще бъде предаван по Макс спорт 3. Главен рефер ще бъде литовецът Манфредас Лукянчукас. По-рано този сезон той ръководи друг мач на "Лудогорец" в Лига Европа - победата с 2:1 над "Мамьо" в Швеция на 25 септември м.г.

