"Левски" се прости с втори трофей заради "Лудогорец"

Само в рамките на 8 дни "Левски" загуби шансове да спечели два трофея заради загуби от "Лудогорец". След като на 3 февруари "сините" паднаха с 0:1 мача за Суперкупата на България, днес отстъпиха със същия резултат срещу шампионите, този път в 1/4-финал за Купата на България. Тези два трофея бяха обявени като цел в "Левски", заедно с шампионската титла.

Днешният мач в Разград бе решен с ранен гол, дошъл след грешка на вратаря Мартин Луков, който в този мач получи доверието да е титуляр. В 7-ата минута бразилският нападател на "Лудогорец" Кайо Видал получи топката в наказателното поле и я пусна между краката на Луков, който закъсня с реакцията си - 1:0.

В 19-ата минута резултатът можеше да е 2:0, след като Квадво Дуа вкара, но бе отсъдена засада на Дерой Дуарте, който бе пуснал извеждащия пас. Дуа направи и голям пропуск в 57-ата минута, когато се оказа непокрит на чиста позиция, но прати топката над вратата.

"Левски" имаше идеален шанс да изравни в 64-ата минута, когато вратарят на домакините Хендрик Бонман едва успя да извади удар на Мазир Сула.

В крайна сметка "сините" вече в четвърти пореден мач не успяват да вкарат гол на "Лудогорец". След днешната загуба тимът ще продължи битката само за титлата в първенството, където води със 7 точки пред "ЦСКА 1948" и "Лудогорец". А разградчани вече са на 1/2-финал и продължават защитата на купата от миналия сезон.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо заяви след победата: "Имахме добър интензитет в периоди от мача, вкарахме гол. Още от началото казах на футболистите да опитаме да изненадаме "Левски" и така стигнахме до шанса за гола. След това нямахме много чисти възможности, но имахме доста ситуации. Когато те пращаха много играчи в наказателното ни поле, ние се защитавахме добре. Не всичко беше лесно и приятно, но трябва да намерим начина, за да свършим работата и да печелим. Те изграждаха играта си с трима, за да имат повече численост, но все пак успяхме да се настроим за играта им и успяхме да ги спрем. Беше мач, в който и двата отбора опитваха да правят промени с течение на мача - добър мач. Беше доста равностоен мач. Отиваме на полуфинал и вече сме много по-близо до финала. Сега се готвим за следващия мач, който е от шампионата. Фокусът трябва да е върху всеки мач, всяка седмица."

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес преглътна трудно загубата: "Днес "Левски" без съмнение беше по-добрият отбор. Направихме много силен мач. И в двете полувремена имахме възможност да отбележим. Разликата беше в това, че ние не успяхме да си вкараме положенията, а те успяха още при първото си. Отборът ни отговори по изключителен начин на техния гол. Създадохме много положения в атака, бяхме добре подредени напред. Допуснахме грешка при гола. Но като цяло стояхме добре в защита. Приоритет беше да създадем превъзходство в центъра. При изнасянето на топката успяхме да създадем това преимущество и да бъдем трима на двама. В средата на терена също създавахме предимство трима на двама. Със Сангаре и Кирилов се опитвахме да фиксириаме тяхната линия. Считам, че момчетата се справиха много добре. Изключително много положения създадохме. През второто полувреме минахме в зонова защита, за да ограничим действията на тяхната крила и да подсигурим умората на нашите бекове. Беше приоритет да бъдем по-компактни в зона. Отборът се адаптира много добре. Но да не забравяме, че говорим за "Лудогорец", който е отбор с изключителен бюджет и има много голям ресурс. В тези ситуации от нищото може да ти създадат проблеми. Заслужавахме да победим и да преминем в следващата фаза."