"Лудогорец" продължи в Лига Европа след голямо треперене

"Лудогорец" успя да се пребори да се нареди сред отборите, които продължават в плейофната фаза в Лига Европа. Това обаче се случи след куп изхабени нерви. В последния мач разградчани се нуждаеха от задължителна победа в домакинството срещу "Ница" и я постигнаха - 1:0. Само този успех обаче не беше достатъчен за българския шампион, който преди този мач бе на 25-о място в общото подреждане, а трябваха и грешни стъпки на отборите отпред - "Селтик", "Лил", "Бран", "Йънг Бойс" или "Динамо" (Загреб). И тук късметът бе с "Лудогорец" - "Йънг Бойс" загуби с 2:3 гостуването си срещу "Щутгарт" и остана под чертата, приключвайки участието си, "Бран" отстъпи с 0:1 навън срещу "Щурм" (Грац), а "Динамо" (Загреб) падна с 0:2 от "Мидтиланд" в Дания. Този развой позволи на "Лудогорец" да завърши на 22-ро място в крайното подреждане с актив от 10 точки.

Това означава, че тимът от Разград ще играе срещу 11-ия в подреждането "Щутгарт" или срещу 12-ия - "Фенерцварош", в спор за място на 1/8-финалите. Жребия за плейофите е в петък от 14:00 ч.

Но за домакините на ст. "Хювефарма Арена" не бе никак спокойно на терена, въпреки че именитият треньор на френския тим Клод Пюел бе пуснал в игра предимно резерви и юноши, след като вече бе ясно, че "Ница" няма шанс да продължи напред.

През първите 40-ина минути инициативата и шансовете бяха на страната на експерименталния тим на "Ница" и само късметът и добрите изяви на вратаря Хендрик Бонман запазиха нулевото равенство. В последните 3-4 минути на първата част обаче "Лудогорец" напипа слабо място на съперника и направи три убийствени атаки през центъра. При първата Петър Станич откри в 43-ата минута след пас на Кайо Видал. Това бе седмото попадение на сърбина в редовната фаза на настоящия турнир. След това Ерик Биле и Видал излизаха само срещу вратаря на гостите, но пропуснаха.

През втората част "Лудогорец" се опита да контролира играта и донякъде успя. Дори в 78-ата минута Ивайло Чочев прави с глава топката в левия страничен стълб. Но "Ница" не се предаде, въпреки че нямаше шансове да продължи. Опасните атаки на гостите доведоха до ситуация в 82-ата мин., при която Том Луше беше оставен непокрит и шутира, но Бонман прати топката в левия страничен стълб и спаси вратата си. След това "Ница" продължи натиска си и това притесни доста играчите на домакините, а и феновете.

След края треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо коментира: “Имахме някои проблеми през първото полувреме. Трябваше да бъдем малко по-търпеливи, за да стигнем до още по-чисти положения, а не да пропиляваме тези, които имахме. През второто полувреме имахме контрол. Създадохме два много добри шанса за гол, не успяхме да отбележим. Показахме качество в поведението в нашето поле и това ни помогна да запазим вратата си без гол. Имахме моменти, в които трябваше да се защитаваме и успяхме. Това беше много важно. Бонман направи някои много добри спасявания. Имаме да се развиваме в много фази и искаме да го направим. Имаме потенциал, харесва ми качеството, с което разполагаме. Ако успеем да развием тази вариативност, бихме били още по-добри."

🚨 Europa League - Final Standings!



✅ 🇫🇷 Lyon

✅ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa

✅ 🇩🇰 Midtjylland

✅ 🇪🇸 Real Betis

✅ 🇵🇹 Porto

✅ 🇵🇹 Braga

✅ 🇩🇪 Freiburg

✅ 🇮🇹 AS Roma



📈 🇧🇪 Genk

📈 🇮🇹 Bologna

📈 🇩🇪 Stuttgart

📈 🇭🇺 Ferencváros

📈 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest

📈 🇨🇿 Viktoria Plzeň

📈 🇷🇸 Crvena zvezda… pic.twitter.com/qG2lppXnX8 — Football Rankings (@FootRankings) 29 януари 2026 г.

ДЕСПОДОВ ВЛЕЗЕ КАТО РЕЗЕРВА В ЛИОН

Капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов се появи в 84-ата мин. в състава на ПАОК, който загуби с 2:4 гостуването си срещу водача в подреждането "Олимпик" (Лион) в друг мач от Лига Европа. Българинът замени бразилския си съотборник Тайсон, но нямаше достатъчно време и възможности да се изяви. ПАОК завърши на 17-о място в общото класиране с 12 точки и също ще играе плейоф за място на 1/8-финалите.